30 de junio de 2026 - 16:18

Encontraron muerta en un canal a la mujer de 59 años que era intensamente buscada en San Rafael

El cuerpo de Elizabeth Vela, que era buscada desde el pasado sábado, fue localizado este martes al mediodía en un cauce de riego.

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Este martes hallaron sin vida a Elizabeth Vela en San Rafael 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El operativo de búsqueda de Elizabeth Vela concluyó este martes con un desenlace trágico, donde la mujer de 59 años fue hallada sin vida en el interior de un canal de riego en las inmediaciones de Salto de las Rosas, en el departamento de San Rafael.

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La investigación sobre su paradero se había dado el fin de semana, cuando el Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado oficial luego de que una allegada radicara la denuncia formal, tras haber sido vista por última vez el sábado pasado por la noche. Basándose en las averiguaciones iniciales, las autoridades decidieron concentrar los esfuerzos de rastrillaje en el sector de Cañada Seca.

Detalles del hallazgo

Durante este martes el despliegue policial y civil comenzó a primera hora de la mañana en las cercanías del canal Babacce. El operativo involucró a diversas unidades de Cuerpos Especiales y tecnología de avanzada, incluyendo drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) para inspeccionar áreas de acceso restringido.

Luego de un par de horas de tareas, alrededor de las 12:30, efectivos que realizaban el recorrido a pie por los márgenes del cauce hallaron el cuerpo. El cadáver se encontraba retenido por la corriente bajo un puente, a pocos metros de la intersección con la ruta provincial 167.

Investigación en curso

Tras la confirmación del hallazgo, la zona fue preservada para que los peritos de la Policía Científica realizaran las labores forenses pertinentes con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento. Según habían indicado sus familiares, la mujer atravesaba un cuadro de depresión.

Ante el doloroso suceso, especialistas del área de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad se desplazaron hasta el sitio para brindar asistencia técnica y contención psicológica a los familiares de la víctima.

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