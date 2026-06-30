Una pareja de "mulas" estuvo detenida cuatro días en el Hospital Central hasta que expulsaron 188 cápsulas de cocaína

Una pareja de “mulas” de nacionalidad boliviana fue detenida tras una investigación coordinada por unidades Gendarmería Nacional.

Una radiografía muestra la droga en el cuerpo de uno de los detenidos. Gentileza Gendarmería Nacional.

Una pareja de “mulas” de nacionalidad boliviana estuvo “detenida” 4 días en el hospital Central donde, tras el correspondiente tratamiento, evacuaron 188 capsulas de cocaína que intentaban comercializar en la provincia.

El pasado 24 de junio, como resultado de una investigación cruzada, personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan”, en coordinación con efectivos del Escuadrón 64 "Mendoza", logró detectar a dos pasajeros mayores de edad que viajaban en un ómnibus de larga distancia con un presunto cargamento de estupefacientes.

capsuleros_mendoza_7 Los dos sujetos detenidos con cocaína en su cuerpo. Gentileza Gendarmería Nacional. Ante esta situación y por disposición judicial, los gendarmes controlaron el colectivo e identificaron a los dos involucrados, quienes expresaban inconsistencias y contradicciones en su relato respecto de los motivos de su viaje.

Durante la requisa entre sus pertenencias los uniformados hallaron guantes de látex y medicamentos estomacales, elementos compatibles con la modalidad de traslado de droga ingerida.