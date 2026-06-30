30 de junio de 2026 - 13:06

Una pareja de "mulas" estuvo detenida cuatro días en el Hospital Central hasta que expulsaron 188 cápsulas de cocaína

Una pareja de “mulas” de nacionalidad boliviana fue detenida tras una investigación coordinada por unidades Gendarmería Nacional.

Una radiografía muestra la droga en el cuerpo de uno de los detenidos. Gentileza Gendarmería Nacional.&nbsp;

Una radiografía muestra la droga en el cuerpo de uno de los detenidos. Gentileza Gendarmería Nacional. 

Foto:

Por Oscar Guillén

Una pareja de “mulas” de nacionalidad boliviana estuvo “detenida” 4 días en el hospital Central donde, tras el correspondiente tratamiento, evacuaron 188 capsulas de cocaína que intentaban comercializar en la provincia.

Leé además

Desarticularon una red narco en Guaymallén y secuestraron más de tres kilos de cocaína

Desarticularon una red narco en Guaymallén y secuestraron más de tres kilos de cocaína

Por Redacción Policiales
Incautaron cocaína en un ómnibus en el departamento de Malargüe 

Malargüe: un can antinarcóticos descubrió a una mujer que transportaba cocaína en sus bolsos

Por Redacción Policiales

El pasado 24 de junio, como resultado de una investigación cruzada, personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan”, en coordinación con efectivos del Escuadrón 64 "Mendoza", logró detectar a dos pasajeros mayores de edad que viajaban en un ómnibus de larga distancia con un presunto cargamento de estupefacientes.

capsuleros_mendoza_7
Los dos sujetos detenidos con cocaína en su cuerpo. Gentileza Gendarmería Nacional.

Los dos sujetos detenidos con cocaína en su cuerpo. Gentileza Gendarmería Nacional.

Ante esta situación y por disposición judicial, los gendarmes controlaron el colectivo e identificaron a los dos involucrados, quienes expresaban inconsistencias y contradicciones en su relato respecto de los motivos de su viaje.

Durante la requisa entre sus pertenencias los uniformados hallaron guantes de látex y medicamentos estomacales, elementos compatibles con la modalidad de traslado de droga ingerida.

Con autorización del magistrado federal interviniente, ambos ciudadanos fueron trasladados al Hospital Central de Mendoza para realizar un monitoreo sanitario. Allí permanecieron bajo custodia para resguardar su salud hasta completar la evacuación de las 188 cápsulas de cocaína que transportaban en su aparato digestivo y que pesaron 2 kilos 456 gramos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cocaína y una importante cantidad de dólares fueron secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Golpe al narcotráfico: tres detenidos con 174.000 dólares, armas y cocaína que traían del Norte de país

Por Redacción Policiales
Consumo de drogas en Mendoza: aumentan los casos de cocaína fumada y descenso en la edad de inicio entre adolescentes.

Radiografía del consumo de drogas en Mendoza: crece el uso de "cocaína fumada" y alertan por daños más severos

Por Verónica De Vita
El procedimiento en el que se detuvo a Edith Colque con la cocaína. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Condenan a una mendocina por llevar 2,7 kilos de droga a San Juan: es su tercera pena y suma 14 años de cárcel

Caso Loan Peña: su padre aseguró que Laudelina habló de un supuesto accidente el día después de la desaparición.

Caso Loan Peña: su padre aseguró que Laudelina habló de un supuesto accidente el día después de la desaparición

Por Redacción Policiales