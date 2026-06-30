Una pareja de "mulas" estuvo detenida cuatro días en el Hospital Central hasta que expulsaron 188 cápsulas de cocaína

Una pareja de “mulas” de nacionalidad boliviana estuvo “detenida” 4 días en el hospital Central donde, tras el correspondiente tratamiento, evacuaron 188 capsulas de cocaína que intentaban comercializar en la provincia.
Una pareja de “mulas” de nacionalidad boliviana fue detenida tras una investigación coordinada por unidades Gendarmería Nacional.
Una pareja de “mulas” de nacionalidad boliviana estuvo “detenida” 4 días en el hospital Central donde, tras el correspondiente tratamiento, evacuaron 188 capsulas de cocaína que intentaban comercializar en la provincia.
El pasado 24 de junio, como resultado de una investigación cruzada, personal de la Unidad de Inteligencia Criminal “San Juan”, en coordinación con efectivos del Escuadrón 64 "Mendoza", logró detectar a dos pasajeros mayores de edad que viajaban en un ómnibus de larga distancia con un presunto cargamento de estupefacientes.
Ante esta situación y por disposición judicial, los gendarmes controlaron el colectivo e identificaron a los dos involucrados, quienes expresaban inconsistencias y contradicciones en su relato respecto de los motivos de su viaje.
Durante la requisa entre sus pertenencias los uniformados hallaron guantes de látex y medicamentos estomacales, elementos compatibles con la modalidad de traslado de droga ingerida.
Con autorización del magistrado federal interviniente, ambos ciudadanos fueron trasladados al Hospital Central de Mendoza para realizar un monitoreo sanitario. Allí permanecieron bajo custodia para resguardar su salud hasta completar la evacuación de las 188 cápsulas de cocaína que transportaban en su aparato digestivo y que pesaron 2 kilos 456 gramos.