20 de junio de 2026 - 20:28

Malargüe: un can antinarcóticos descubrió a una mujer que transportaba cocaína en sus bolsos

Una ciudadana peruana fue detenida por Gendarmería tras descubrirse que transportaba la droga oculta en su equipaje.

Incautaron cocaína en un ómnibus en el departamento de Malargüe&nbsp;

Incautaron cocaína en un ómnibus en el departamento de Malargüe 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En un control de rutina en la ruta en el departamento de Malargüe, el perro detector de narcóticos alertó sobre la presencia de cocaína en el equipaje de una pasajera que viajaba desde la ciudad de Mendoza.

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Durante un operativo de control vial, lograron incautar más de 250 gramos de cocaína que trasladaba una pasajera de un ómnibus

El hecho ocurrió este viernes cuando efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia que cumplía el trayecto entre la ciudad de Mendoza y Malargüe.

Lo que parecía ser una inspección de rutina cambió drásticamente gracias a la intervención de “Mambo”, un can adiestrado de la Fuerza.

Al pasar por los pasillos y bodegas del transporte, el animal realizó una marcación positiva sobre las pertenencias de una de las personas a bordo. Ante la reacción de "Mambo", los funcionarios procedieron a realizar una requisa minuciosa de los efectos personales de la sospechosa, una ciudadana de nacionalidad peruana.

Como resultado de la inspección, los gendarmes corroboraron que la mujer transportaba 257 gramos de cocaína entre sus pertenencias. El pesaje y las pruebas de campo confirmaron la naturaleza de la sustancia ilegal, lo que derivó en la inmediata detención de la pasajera.

La ciudadana quedó a disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que interviene en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. El procedimiento destaca una vez más el rol fundamental de las unidades caninas en la prevención del tráfico de drogas en los corredores viales de la provincia.

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