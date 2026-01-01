Horror en Año Nuevo: asesinaron a tiros a una menor de 17 años embarazada y a un joven

El brutal doble crimen ocurrió en Santa Fe. Sospechan que el ataque estaría vinculado con otro homicidio ocurrido horas antes, en lo que podría tratarse de una secuencia de violencia ligada a un ajuste de cuentas.

Un brutal doble crimen conmocionó a la ciudad de Santa Fe en las últimas horas de 2025. Una adolescente embarazada de 17 años y un joven de 20 fueron asesinados a tiros, y los investigadores sospechan que el ataque estaría vinculado con otro homicidio ocurrido horas antes, en lo que podría tratarse de una secuencia de violencia ligada a un ajuste de cuentas.

El hecho salió a la luz este miércoles al mediodía, cuando las autoridades fueron alertadas por el hallazgo del cuerpo sin vida de Juliana Ojeda, de 17 años, quien cursaba un embarazo de dos meses. En el mismo episodio también resultó gravemente herido Isaías Uriel Álvarez, de 20 años, quien fue trasladado de urgencia al hospital, pero falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Los crímenes ocurrieron en una vivienda ubicada en la intersección de Leumann y Diagonal Obligado, domicilio de Álvarez. Según las primeras reconstrucciones, dos personas armadas llegaron al lugar y abrieron fuego contra las víctimas. El joven se encontraba en la vereda, donde fue atacado mortalmente, y luego los agresores ingresaron a la vivienda, donde asesinaron a Juliana Ojeda.

Además, de acuerdo a lo informado por el diario La Capital, dos hermanos de Álvarez resultaron heridos durante el violento episodio y debieron recibir atención médica.

La investigación avanzó rápidamente hacia la hipótesis de que este doble homicidio estaría relacionado con otro crimen registrado el mismo 31 de diciembre, pero horas antes. Se trata del asesinato de Matías Fernández, de 21 años, quien fue ejecutado de un disparo en el cráneo por dos gatilleros que se movilizaban en una motocicleta.