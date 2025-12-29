Una mujer de 40 años murió por hantavirus en Santa Fe: se había hospedado en una cabaña.

Una mujer de 40 años murió por hantavirus en la localidad santafesina de Ibarlucea, ubicada a pocos kilómetros de Rosario. Se trata del último fallecimiento confirmado por esta enfermedad en el país, según informaron medios locales y fuentes sanitarias.

El caso se registró en el barrio Las Casuarinas. De acuerdo con Rosario3, la mujer acudió al Hospital Eva Perón con síntomas gripales y dolores musculares que se intensificaron con el correr de los días. Fue internada el 23 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde luego presentó fiebre, y falleció el 25 de diciembre pese a la atención médica recibida.

Cómo se habría contagiado la mujer Entre los antecedentes epidemiológicos investigados, se confirmó que la víctima había pasado tres semanas en una cabaña en la ciudad de Victoria. Tras la confirmación del diagnóstico por estudios de laboratorio, las autoridades sanitarias activaron acciones de control de foco en Ibarlucea y notificaron al gobierno de Entre Ríos, conforme a los protocolos vigentes.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas virales presentes en la orina, saliva o excrementos de roedores. En noviembre, un hombre de 43 años había muerto por esta causa en San Carlos de Bariloche, el último caso fatal reportado hasta ahora.

Aseguran que en Mendoza no hay casos de hantavirus: cinco claves a tener en cuenta Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, hasta la última semana de noviembre de 2025 se registraron 23 casos confirmados de hantavirus, cuando en el mismo período de los dos años previos no se habían reportado contagios. La Región Centro (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) concentró el 70% de los casos.