Decía ser abogado, pero solo aprobó 13 materias: estafó a familiares y amigos y se largó a llorar ante el fiscal

Un insólito caso de estafa tiene lugar en la provincia de Santa Fe luego de que descubrieran que un hombre de 30 años se hiciera pasar por abogado y genere perjuicios a varias personas por más de 54 millones de pesos . El joven engañó hasta a su madre .

Según la investigación de la Justicia, Juan Andrés Zurvera se hizo pasar profesional del derecho por más de 3 años y revelaron que comenzó a cursar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral en el 2014, pero solo aprobó 13 materias .

Con ingenio, artilugios y engaños se lanzó al mundo del derecho en la ciudad de Sunchales y sus primeros clientes fueron familiares y amigos y gracias al "boca a boca" pudo expandirse y conectarse con más representados.

Zurvera fue imputado por armar una elaborada farsa profesional en el que realizó falsificaciones de documentos judiciales, uso de firmas digitales apócrifas de jueces y camaristas, y la captación de clientes con conflictos legales urgentes, a quienes les pedía los adelantos de honorarios por trámites.

Hasta el momento, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que el "abogado" defraudó a sus clientes por un monto superior a los 54 millones de pesos y entre enero y noviembre del 2025 recibió pagos por 18 millones de pesos . El fiscal Guillermo Loyola le atribuye al menos 10 hechos, pero evalúa otras denuncias que llegan a su despacho.

juan-andres-zurvera-fue-detenido

Tras las reiteradas denuncias por estafa Juan Andrés Zurvera quedó detenido y enfrentó dos audiencias donde el fiscal le leyó las imputaciones, pero el letrado trucho no pudo contener las lágrimas. Al escuchar al sus palabras lloró y contó una historia de frustraciones personales y familiares, sin embargo, Loyola no tuvo piedad: "No hay justificación posible para este accionar".

"El imputado desplegó un engaño idóneo que indujo a error a las víctimas y le permitió obtener disposiciones patrimoniales ilegítimas", sostuvo el juez Javier Bottero, quien dio lugar al pedido fiscal y dictó prisión preventiva sin plazo.

El abogado de 13 materias engañó hasta a su madre

Entre sus víctimas figura su propia mamá, Liliana Gorgo, expresidenta del club Unión de Sunchales. Cayó en la mentira de su hijo de que se había recibido como abogado en la carrera que en realidad abandonó. Zurvera estafó a sus amigos y conocidos, además incorporó con mentiras a su estudio jurídico a un abogado local.

La investigación derivó en una serie de allanamientos en el que encontraron sellos apócrifos con matrícula falsa dentro de un ladrillo hueco y documentación con firmas digitales falsas de magistrados.

El imputado ocultaba el sello de abogado trucho detrás de un ladrillo cerámico hueco de su casa.

El escándalo no solo fue económico. Para muchos, la estafa fue emocional. “Este muchacho se creyó su propia mentira. No se imaginan el daño que nos ha causado enterarnos de este engaño: sí, la plata la necesitamos, pero lo peor es la estafa emocional”, contó una de las víctimas.

El estafador se desempeñaba como vicepresidente 1º de Unión de Sunchales, el club más importante de la ciudad. Luego de la detención, la institución santafesina aclaró que "desconoce por completo los hechos" que se le atribuyen a su directivo y remarcó que "serían de estricta índole personal". Además, informaron que mientras continúe el proceso judicial, Zurvera será desplazado de su cargo.