13 de diciembre de 2025 - 10:47

Hallaron ahogado al joven que había desaparecido hace casi una semana en el río Negro

Enzo Leandro de Oro, de 28 años, fue encontrado esta madrugada durante un rastrillaje en la Isla 32, en el margen norte del afluente, a la altura de Paso Córdoba.

Enzo Leandro de Oro tiene 28 años.

Enzo Leandro de Oro tiene 28 años.

Foto:

Diario Río Negro
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tras una intensa búsqueda que se extendió por casi una semana, confirmaron el hallazgo sin vida de Enzo Leandro de Oro, de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido en las inmediaciones del Río Negro, a la altura del Paso Córdoba, en General Roca.

Leé además

Un hombre murió ahogado en una pileta en Luján

Un hombre de 30 años murió ahogado en la pileta de un camping de Luján

Por Redacción Policiales
Godoy Cruz: encontraron a un hombre sin vida y con el cráneo lastimado en la calle  

Feroz pelea callejera entre mujeres en Las Heras: dos heridas y una detenida

Por Redacción Policiales

Fuentes del caso confirmaron a medios locales que el cuerpo fue encontrado en la madrugada de hoy, alrededor de las 4:00 a.m. La familia procedió esta mañana al reconocimiento formal del cuerpo.

Enzo Leandro de Oro

Detalles del operativo de rastreo

La búsqueda, que se prolongó por seis días consecutivos, fue coordinada por la fiscal María Celeste Benatti y contó con la participación de efectivos policiales, la Brigada K9, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Roca, y el apoyo de una embarcación especializada proveniente de Cipolletti.

El Jefe de la Unidad Regional II, Comisario José González, había señalado previamente que la ausencia de testigos directos que confirmaran la inmersión del joven obligó a desplegar un rastrillaje exhaustivo, abarcando tanto las márgenes como el cauce del afluente, dada la incertidumbre inicial.

RLVKWWHBCBHIHOYC4TP2GYT3JI

La búsqueda se intensificó durante la jornada de ayer con un operativo específico en el sector conocido como El Parador, en la Isla 32.

Evidencia clave durante la búsqueda

El martes pasado, un elemento crucial surgió cuando vecinos entregaron una mochila hallada sobre la costa al Destacamento 166, la cual fue identificada por la familia como propiedad del joven, oriundo de Mendoza y residente en General Roca desde hace cinco años.

Dicho hallazgo, si bien relevante, no había permitido a las autoridades establecer con certeza las circunstancias de la desaparición hasta el descubrimiento final.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata

Por Redacción Policiales
El obrero fue trasladado al Hospital Central

Grave accidente en Guaymallén: un obrero de 75 años cayó de un techo y está en estado crítico

Por Redacción Policiales
El hombre asesinó a su hijo de un disparo y luego se suicidó

La madre del niño asesinado por su padre había pedido restricciones de acercamiento y la Justicia las negó

Por Redacción Policiales
El debate se realizó  en el Polo Judicial Foto: Archivo/ Los Andes

Condenaron a 3 años de prisión a la arquitecta que se llevó a su hijo a Buenos Aires sin permiso judicial

Por Redacción Policiales