Hallaron ahogado al joven que había desaparecido hace casi una semana en el río Negro

Tras una intensa búsqueda que se extendió por casi una semana, confirmaron el hallazgo sin vida de Enzo Leandro de Oro, de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido en las inmediaciones del Río Negro, a la altura del Paso Córdoba, en General Roca.
Fuentes del caso confirmaron a medios locales que el cuerpo fue encontrado en la madrugada de hoy, alrededor de las 4:00 a.m. La familia procedió esta mañana al reconocimiento formal del cuerpo.
Detalles del operativo de rastreo
La búsqueda, que se prolongó por seis días consecutivos, fue coordinada por la fiscal María Celeste Benatti y contó con la participación de efectivos policiales, la Brigada K9, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Roca, y el apoyo de una embarcación especializada proveniente de Cipolletti.
El Jefe de la Unidad Regional II, Comisario José González, había señalado previamente que la ausencia de testigos directos que confirmaran la inmersión del joven obligó a desplegar un rastrillaje exhaustivo, abarcando tanto las márgenes como el cauce del afluente, dada la incertidumbre inicial.
La búsqueda se intensificó durante la jornada de ayer con un operativo específico en el sector conocido como El Parador, en la Isla 32.
Evidencia clave durante la búsqueda
El martes pasado, un elemento crucial surgió cuando vecinos entregaron una mochila hallada sobre la costa al Destacamento 166, la cual fue identificada por la familia como propiedad del joven, oriundo de Mendoza y residente en General Roca desde hace cinco años.
Dicho hallazgo, si bien relevante, no había permitido a las autoridades establecer con certeza las circunstancias de la desaparición hasta el descubrimiento final.