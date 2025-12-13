Hallaron ahogado al joven que había desaparecido hace casi una semana en el río Negro

Enzo Leandro de Oro, de 28 años, fue encontrado esta madrugada durante un rastrillaje en la Isla 32, en el margen norte del afluente, a la altura de Paso Córdoba.

Tras una intensa búsqueda que se extendió por casi una semana, confirmaron el hallazgo sin vida de Enzo Leandro de Oro, de 28 años, quien había sido reportado como desaparecido en las inmediaciones del Río Negro, a la altura del Paso Córdoba, en General Roca.

Fuentes del caso confirmaron a medios locales que el cuerpo fue encontrado en la madrugada de hoy, alrededor de las 4:00 a.m. La familia procedió esta mañana al reconocimiento formal del cuerpo.

Enzo Leandro de Oro Diario Río Negro Detalles del operativo de rastreo La búsqueda, que se prolongó por seis días consecutivos, fue coordinada por la fiscal María Celeste Benatti y contó con la participación de efectivos policiales, la Brigada K9, Protección Civil, Bomberos Voluntarios de Roca, y el apoyo de una embarcación especializada proveniente de Cipolletti.

El Jefe de la Unidad Regional II, Comisario José González, había señalado previamente que la ausencia de testigos directos que confirmaran la inmersión del joven obligó a desplegar un rastrillaje exhaustivo, abarcando tanto las márgenes como el cauce del afluente, dada la incertidumbre inicial.

RLVKWWHBCBHIHOYC4TP2GYT3JI La búsqueda se intensificó durante la jornada de ayer con un operativo específico en el sector conocido como El Parador, en la Isla 32.