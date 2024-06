Habló el papá de Loan: “No entiendo por qué fueron a buscar naranjas. Es raro”

La búsqueda de Loan, el nene correntino de 5 años que desapareció hace cuatro días en medio de un naranjal, cuando se encontraba al cuidado de tres adultos y estaba con otros niños, sigue vigente y un inmenso operativo contrarreloj busca localizarlo.

En medio de la angustia por la ausencia del menor, el padre del pequeño habló con la prensa y compartió sus impresiones sobre lo que ocurrió con su hijo y por qué está molesto con los mayores de edad que tenían que cuidarlo. En diálogo con TN, José, el progenitor del chico desaparecido, aseguró que “¿Cómo van a llevar a la criatura por ahí?”.

“El nene estaba con mi cuñado y una pareja amiga que no conozco. Vinieron para almorzar en casa de mi madre. Era la primera vez que Loan venía para lo de su abuela. Ese jueves, yo lo alcancé a caballo y lo dejé con ellos porque iban para lo de mi madre”, aseguró.

En referencia a la pareja de adultos que acompañaba a su cuñado, José aseguró que “no tenía trato con ellos porque no los conozco. Vengo para acá para lo de mi madre cada 15 días o una vez al mes, no estoy todos los días. Cuando llego a la casa, Loan no estaba. Estaban todos, pero Loan no. Ahí mi cuñado le habló por teléfono a mi hermana para ver si había regresado para ahí, pero no. No estaba”.

En uno de los pasajes más preocupantes de la entrevista, el hombre afirmó no entender los motivos por los que se llevaron al pequeño a recolectar frutas: “No entiendo por qué fueron a buscar naranjas a una propiedad ajena, si en mi casa hay naranjas, mandarinas... Es raro. Hay que pedir permiso para eso. Y me tienen que pedir permiso a mí para llevarse a la criatura por ahí. ¿Cómo van a llevar a la criatura por ahí?”.

En tanto, la Justicia correntina detuvo a los tres adultos involucrados en la desaparición de Loan. Se trata de un hermano de la mamá del nene y una pareja, todos ellos quienes aseguran a ver visto por última vez al niño. Dicha detención se debe a que los investigadores encontraron “inconsistencia en sus testimonios”.

Hubo allanamientos en las casas de estas personas sospechadas, pero no arrojaron pistas de valor. Tampoco las hubo en los rastrillajes posteriores a la aparición del calzado, según detalló Clarín.