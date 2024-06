Habló el padre que llevó a su hija 200 km en el baúl del auto: “Asumí el riesgo y doy la cara”

El hombre que manejó casi 200 kilómetros con su hija de 9 años en el baúl, asumió su responsabilidad y contó por qué hizo el riesgoso accionar: “Asumí el riesgo y doy la cara”, expresó.

El caso trascendió este miércoles cuando la Policía de Córdoba detuvo a un auto Citroën Xsara en la localidad de Sinsacate. Cuando los agentes llevaron a cabo las pericias vieron que el conductor viajaba con 4 acompañantes y hallaron a la menor dentro del baúl.

El hombre manejó desde Santiago del Estero hasta Córdoba.

Luego del revuelo que generó el caso, Juan, el conductor de 36 años, habló con Cadena 3 sobre su responsabilidad y porqué tuvo que llevarla en la parte trasera del vehículo: “No tenía donde dejarla y hay mucha necesidad”.

“Yo traía a mi nena así en el baúl, es una inconsciencia mía, pero a la vez tenía que traerla sí o sí a ella porque la operaron de una cirugía de peritonitis y estaba con dolores. Se le reventó el apéndice, estuvo al borde de la muerte ocho días luchando en el hospital, donde gracias a Dios la atendieron bien”, empezó argumentando el conductor.

Al ser consultado respecto a las otras cuatro personas dentro del Citroën, Juan respondió: “Soy remisero. Me hacía falta la plata para poder volverme con mi hija. Si le pasaba algo acá y tenía que quedarme, me hacía falta plata y no la tenía en ese momento”. Durante la nota, el hombre enfatizó que todos los pasajeros sabían que la menor estaba en el baúl.

En el lugar donde el auto fue detenido, al hombre se le realizó un acta y luego pudo continuar con el viaje. A pesar del riesgo que generó esta imprudencia, el conductor ratificó que “si tengo que hacerlo por mi hija, lo volvería a hacer”.

“Soy consciente de las consecuencias, si hubiera ocurrido alguna desgracia. Toda la vida fui camionero, sé manejar, sé manejo defensivo y cómo proceder en la ruta. Manejé de chiquito, claro que me preocupé un poco por esto. Pero bueno, asumí el riesgo y acá estoy ahora dando la cara”, concluyó.