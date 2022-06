Habló el padre del joven asesinado por menores en Mar del Plata: “Las leyes deben de cambiar”

Habló el padre de Martín Mora Negretti, el turista que fue asesinado a puñaladas este fin de semana en Mar del Plata. El hombre dijo que los agresores no se encontraban alcoholizados ni drogados, por lo que estaban “muy conscientes” de sus actos.

Los restos de Martín, quien era oriundo de Mar del Plata pero residía hacía dos años en el Gran Buenos Aires donde trabajaba para una entidad bancaria, fueron velados desde esta madrugada en la cochería Roldán, situada en la avenida Luro 4036 de esa ciudad bonaerense.

“A mi hijo lo mataron peor que a un perro. Mi hijo salió a festejar su cumpleaños y volvía con su novia, su amigo y la novia de su amigo, y bajaron estas lacras y lo mataron a puñaladas”, indicó Luis en la puerta en la puerta de la sala velatoria.

“Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen, ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres”, afirmó el hombre que tiene otros tres hijos que residen en Mar del Plata, al igual que su esposa.

En tanto, el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil marplatense informó que la autopsia arrojó que Martín “murió por una herida de arma blanca de gran tamaño a la altura de la clavícula, que lesionó una arteria que va directo a los pulmones, lo que causó un derrame interno, por lo que no llegó a ser intervenido quirúrgicamente”.

“Además de la herida mortal, el cuerpo presentaba otros cinco cortes más”, indicó el fiscal a Télam, y agregó que hasta el momento se secuestró “solo un arma blanca, la cual está siendo analizada por los peritos y, a su vez, se sigue buscando otra cuchilla o cuchillo”.

“Todo indica que en el hecho se habrían utilizado más elementos punzo cortantes, además del secuestrado”, agregó. Asimismo, el instructor judicial confirmó que los tres adolescentes imputados, dos de 13 años y el restante de 15, “no estaban alcoholizados ni bajo los efectos de estupefacientes”.