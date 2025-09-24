Guaymallén: detuvieron a dos delincuentes que robaron en una carnicería y protagonizaron una persecución

La Policía frustró un asalto. El hecho terminó con la aprehensión de dos sujetos, la recuperación de lo robado y el secuestro del arma utilizada.

Robo y persecución tras el asalto a una carnicería en Guaymallén.

Este miércoles, dos hombres fueron detenidos tras cometer un robo agravado en una carnicería de Guaymallén. El hecho ocurrió en la calle Higuerita, cerca de las 14, cuando los delincuentes ingresaron al local.

Bajo amenazas con un arma de fuego, ambos sujetos redujeron al empleado. Acto seguido, se llevaron un bolso con alrededor de un millón y medio de pesos, un teléfono celular, cuchillos de carnicero, un hacha y varios kilos de carne.

Tras el aviso a la línea de emergencia 911, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Fue clave el seguimiento satelital del celular sustraído, junto con el aporte del operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que retransmitía en tiempo real la señal y la información de los centros de monitoreo.

El accionar policial permitió localizar a los sospechosos que huían en un Volkswagen Gol color bordó por Ruta 40. Por su parte, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras iniciaron una persecución. En el escape, los delincuentes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie, pero fueron finalmente aprehendidos en Ruta 40 y Paso Hondo.

Según informó Prensa del Gobierno de Mendoza, se recuperaron los bienes sustraídos y se secuestró el arma empleada en el ilícito. La Oficina Fiscal N°1 lleva adelante las actuaciones correspondientes.