24 de septiembre de 2025 - 23:09

Guaymallén: detuvieron a dos delincuentes que robaron en una carnicería y protagonizaron una persecución

La Policía frustró un asalto. El hecho terminó con la aprehensión de dos sujetos, la recuperación de lo robado y el secuestro del arma utilizada.

Robo y persecución tras el asalto a una carnicería en Guaymallén.

Robo y persecución tras el asalto a una carnicería en Guaymallén.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este miércoles, dos hombres fueron detenidos tras cometer un robo agravado en una carnicería de Guaymallén. El hecho ocurrió en la calle Higuerita, cerca de las 14, cuando los delincuentes ingresaron al local.

Leé además

Tragedia en Las Heras: dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro en El Algarrobal cuando volvían de la escuela.

Tragedia en Las Heras: dos hermanas de 7 y 10 años murieron atropelladas por un micro

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo Los Andes.

Iba en moto y casi muere decapitada por un cable que atravesaba la calle: recibirá una millonaria indemnizacion

Por Oscar Guillén

Bajo amenazas con un arma de fuego, ambos sujetos redujeron al empleado. Acto seguido, se llevaron un bolso con alrededor de un millón y medio de pesos, un teléfono celular, cuchillos de carnicero, un hacha y varios kilos de carne.

Robo y persecución tras el asalto a una carnicería en Guaymallén
Robo y persecución tras el asalto a una carnicería en Guaymallén.

Robo y persecución tras el asalto a una carnicería en Guaymallén.

Tras el aviso a la línea de emergencia 911, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Fue clave el seguimiento satelital del celular sustraído, junto con el aporte del operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que retransmitía en tiempo real la señal y la información de los centros de monitoreo.

El accionar policial permitió localizar a los sospechosos que huían en un Volkswagen Gol color bordó por Ruta 40. Por su parte, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras iniciaron una persecución. En el escape, los delincuentes abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie, pero fueron finalmente aprehendidos en Ruta 40 y Paso Hondo.

Según informó Prensa del Gobierno de Mendoza, se recuperaron los bienes sustraídos y se secuestró el arma empleada en el ilícito. La Oficina Fiscal N°1 lleva adelante las actuaciones correspondientes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se lo tragó la tierra cuando caminaba en Guaymallén y sorprendió cuando volvió a aparecer

Se lo tragó la tierra cuando caminaba en Guaymallén y sorprendió cuando volvió a aparecer

Por Redacción
calvente anuncio una nueva bateria de medidas para bajar el costo fiscal de emprendimientos que se instalen en guaymallen

Calvente anunció una nueva batería de medidas para bajar el costo fiscal de emprendimientos que se instalen en Guaymallén

Por Redacción
El Departamento de Bromatología de Guaymallén determinó que la carne no era apta para consumo y dispuso su descarte.

¿Qué sucedió con la carne volcada en el accidente de Guaymallén?

Por Sara Lombino
Darío Sebastián Codina Bandes, uno de los jóvenes desaparecidos en Mendoza. 

Detuvieron al sospechoso de asesinar a uno de los tres jóvenes desaparecidos en enero de 2023

Por Redacción Policiales