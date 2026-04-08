Grave choque entre un auto y un colectivo dejó más de 20 heridos en Guaymallén

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía. Entre los afectados se encuentra un hombre de 90 años y una mujer embarazada que debió ser hospitalizada.

Más de 20 heridos tras un choque entre un auto y un colectivo

Un violento accidente vial ocurrió este miércoles entre un auto y un colectivo con pasajeros en el departamento de Guaymallén, el cual dejó un saldo de más de 20 heridos tras el fuerte choque.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 horas, en la intersección de las calles Francisco de la Reta y A. del Valle, donde un automóvil VW Gol, conducido por un hombre de 90 años y un colectivo del Grupo 500 habían colisionado.

Personal policial se desplazó hasta el lugar del siniestro y ante la magnitud del impacto, se solicitó la presencia de ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) para asistir a las víctimas.

El conductor del rodado menor fue diagnosticado con “politraumatismo moderado” y trasladado de urgencia a la Clínica Santa María para una atención especializada. Por su parte, entre los pasajeros del colectivo, una mujer embarazada debió ser derivada al Hospital Lagomaggiore para su evaluación.

En total, el personal médico asistió en el lugar a otros 21 pasajeros del transporte público, integrados por 8 menores y 13 adultos, quienes posteriormente fueron derivados a distintos centros asistenciales de la zona. Las actuaciones judiciales correspondientes quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que trabajará para determinar las causas que originaron el siniestro.