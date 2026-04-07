Fuerte choque y vuelco en Luján: tres personas heridas

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 en la intersección de calle Tierra del Fuego y Vespucio, donde colisionaron un Fiat Cronos y un Chevrolet Aveo G3.

Un accidente vial se registró en las primeras horas de este martes en Luján de Cuyo y dejó como saldo tres personas con lesiones leves.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:00 en la intersección de calle Tierra del Fuego y Vespucio, donde colisionaron un Fiat Cronos y un Chevrolet Aveo G3. Según la información oficial de la Delegación Vial Gran Mendoza, el Fiat circulaba de oeste a este por Vespucio y, al llegar al cruce, impactó con el Aveo que se desplazaba de sur a norte.

Como consecuencia del fuerte impacto, el Fiat Cronos terminó volcado sobre la calzada, generando alarma entre vecinos y conductores que transitaban por la zona.

Fuerte choque y vuelco en Luján de Cuyo: tres personas heridas Fuerte choque y vuelco en Luján de Cuyo: tres personas heridas Ministerio de Seguridad El conductor del Fiat, un hombre de 40 años identificado como D.S.G., fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo (0,00 g/l). Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) lo asistió en el lugar y le diagnosticó un traumatismo leve en el hombro izquierdo.

Por su parte, el conductor del Chevrolet Aveo, de 45 años (L.R.C.), también dio resultado negativo en el dosaje de alcohol y presentó una lesión leve en el hombro derecho. En tanto, su acompañante, una mujer de 41 años identificada como M.S.C., sufrió un traumatismo encéfalo craneano con una herida cortante en la región frontal, aunque sin pérdida de conocimiento.