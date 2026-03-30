30 de marzo de 2026 - 08:59

Fuerte choque entre motos en Maipú: un conductor manejaba con 2,87 g/l de alcohol en sangre

Un violento siniestro vial se registró cerca de la medianoche en Maipú, donde dos motos chocaron sobre la Ruta 50.

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Fuerte choque entre motos en Maipú

 

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Por Redacción Policiales

Un violento siniestro vial se registró cerca de la medianoche en Maipú, donde dos motos chocaron sobre la Ruta 50.

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El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 2.229, entre callejón Videla y la zona de la bodega Sin Fin. Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 49, el conductor de una moto Corven 110cc, un hombre de 49 años, circulaba en dirección este-oeste y, al intentar ingresar a su domicilio, fue impactado por una Yamaha 150cc que se desplazaba en sentido contrario.

En la Yamaha viajaban un hombre de 54 años y una mujer de 47 como acompañante.

Tras el accidente, personal de tránsito le realizó el test de alcoholemia al conductor de la Yamaha, el cual arrojó resultado positivo con 2,87 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

En cuanto a las lesiones, el conductor de la Corven sufrió un traumatismo en su pierna izquierda y fue trasladado a la Clínica Santa María. Por su parte, el conductor de la Yamaha presentó escoriaciones y una herida en el cuero cabelludo, por lo que fue derivado al Hospital Metraux. La acompañante sufrió escoriaciones, pero no necesitó traslado.

En el lugar trabajó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado, mientras que intervino la Oficina Fiscal correspondiente para avanzar con la investigación del hecho.

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