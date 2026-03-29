29 de marzo de 2026 - 20:39

Alexis Matteo: "Claramente Maipú al jugar con uno menos, incidió en el resultado"

El técnico de Maipú y Juan de La Reta fueron los que hablaron después de terminadas las acciones en el Malvinas Argentinas.

Alexis Matteo técnico del Deportivo Maipú.

Alexis Matteo técnico del Deportivo Maipú.

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Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Una vez terminado el cotejo entre Maipú y Godoy Cruz, el técnico del botellero enfrentó a los medios. Entre las líneas más destacadas que tuvo hacia la prensa figuran las siguientes.

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"Claramente el habernos quedado con un hombre menos en forma temprana incidió en el resultado, porque no pudimos encontrarle la vuelta a la situación. Incidió mucho y más ante un equipo como Godoy Cruz que imprime mucha dinámica. Jugamos 50 minutos con uno menos y eso fue determinante y si el rival tiene individualidades que son determínate influye y mucho".

"Cuando estuvimos once contras once ninguno de los dos tuvo profundidad, se dividió mucho la pelota y en el primer tiempo Godoy Cruz no generó peligro. fue parejo el primer tiempo".

"Ahora hay que reflexionar, barajar dar de nuevo y trabajar y trabajar, y pensar en el próximo rival", puntualizó el estratego maipucino.

Juan de La Reta

"Nos vamos con bronca, todo estuvo parejo hasta el momento de la expulsión que sufrimos. Es un mal momento el que vivimos, pero son cosas que tiene el fútbol, pero lo importante es que el grupo está unido y entre todos tenemos que levantar esto".

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