Cayó con dos armas y más de $5 millones en efectivo durante un control policial

Un hombre fue detenido en Lavalle luego de que efectivos policiales detectaran una situación irregular durante un control preventivo en rutas provinciales.

Un hombre fue detenido en Lavalle luego de que efectivos policiales detectaran una situación irregular durante un control preventivo en rutas provinciales.

El procedimiento se realizó cuando los uniformados inspeccionaron un vehículo que ingresaba al departamento desde San Juan. En un primer momento, el conductor se presentó como legítimo usuario de armas y declaró que transportaba una pistola semiautomática con cargador colocado y municiones.

Sin embargo, al profundizar la requisa del rodado y en presencia de testigos, los efectivos encontraron una segunda arma de fuego oculta dentro de un bolso. Se trataba de un revólver calibre 38 cargado, junto a municiones adicionales, cuya tenencia no había sido declarada.

image Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia por presunta portación y tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, en el mismo bolso se halló una importante suma de dinero en efectivo: $5.240.000, 2.500 dólares y 18.000 pesos chilenos, lo que también quedó bajo investigación.