7 de abril de 2026 - 10:24

Cayó con dos armas y más de $5 millones en efectivo durante un control policial

Un hombre fue detenido en Lavalle luego de que efectivos policiales detectaran una situación irregular durante un control preventivo en rutas provinciales.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

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El procedimiento se realizó cuando los uniformados inspeccionaron un vehículo que ingresaba al departamento desde San Juan. En un primer momento, el conductor se presentó como legítimo usuario de armas y declaró que transportaba una pistola semiautomática con cargador colocado y municiones.

Sin embargo, al profundizar la requisa del rodado y en presencia de testigos, los efectivos encontraron una segunda arma de fuego oculta dentro de un bolso. Se trataba de un revólver calibre 38 cargado, junto a municiones adicionales, cuya tenencia no había sido declarada.

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Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia por presunta portación y tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, en el mismo bolso se halló una importante suma de dinero en efectivo: $5.240.000, 2.500 dólares y 18.000 pesos chilenos, lo que también quedó bajo investigación.

Por disposición de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras-Lavalle, el hombre fue trasladado a la Comisaría 63 junto con las armas secuestradas, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

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