Grave choque en Maipú: un motociclista de 35 años debió ser operado de urgencia

Un choque entre una moto y un auto dejó a un hombre herido de gravedad en el municipio de Maipú. El incidente ocurrió alrededor de las 19.45hs en la intersección de calle Godoy Cruz y San Martín. El motociclista, de 35 años de edad, debió ser trasladado al Hospital Central.

Los detalles del choque El episodio alteró el tránsito en la zona. El motociclista avanzaba por Godoy Cruz en dirección sur–norte. La Appia 150 cc chocó contra el lateral derecho del vehículo, el cuál era conducido por un joven de 18 años. El golpe dejó al conductor de la moto en situación crítica.