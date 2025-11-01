1 de noviembre de 2025 - 12:57

Grave choque en Maipú: un motociclista de 35 años debió ser operado de urgencia

El hecho ocurrió alrededor de las 19:54hs. E motociclista sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado al Hospital Central.

Imagen ilustrativa.

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Por Redacción Policiales

Los detalles del choque

El episodio alteró el tránsito en la zona. El motociclista avanzaba por Godoy Cruz en dirección sur–norte. La Appia 150 cc chocó contra el lateral derecho del vehículo, el cuál era conducido por un joven de 18 años. El golpe dejó al conductor de la moto en situación crítica.

Policía Mendoza
El Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la víctima en el lugar. El diagnóstico inicial señaló traumatismo encéfalo con pérdida de conocimiento. El traslado al Hospital Central demandó intervención inmediata. Allí fue intervenido intervenido quirúrgicamente. Actualmente se encuentra fuera de peligro.

