21 de marzo de 2026 - 09:49

Godoy Cruz: quintuplicó (y un poco más) el alcohol permitido y lo descubrieron por las cámaras CEO

La camioneta llevaba ramas entre la puerta y el parabrisas. El conductor de 55 años fue interceptado por la policía en el Corredor del Oeste y calle Paraguay.

Policía de Mendoza.

Policía de Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un conductor fue detenido durante la madrugada en Godoy Cruz luego de que las cámaras de seguridad detectaran que circulaba en aparente estado de ebriedad. El hecho ocurrió cerca de las 4 y terminó con la intervención de personal policial y de tránsito del municipio.

Leé además

Godoy Cruz visita a Chaco For Ever por la Primera Nacional

Godoy Cruz visita a Chaco For Ever, con la tranquilidad de la última victoria: hora, TV, formaciones
video: tiene un restaurante en godoy cruz y le salvo la vida a un cliente con la maniobra de heimlich

Video: tiene un restaurante en Godoy Cruz y le salvó la vida a un cliente con la maniobra de Heimlich

La alerta se originó desde el sistema de monitoreo, que observó una camioneta con una situación llamativa mientras circulaba por la zona. Tras el aviso, los efectivos comenzaron un operativo para ubicar el vehículo.

Viajaba con 2,85 gramos de alcohol en sangre

Según informaron fuentes policiales, las cámaras del CEO detectaron la pick-up que llevaba ramas entre la puerta y el parabrisas mientras andaba por la zona. A partir de esa advertencia, personal policial se desplazó y logró interceptar el rodado en el Corredor del Oeste y calle Paraguay.

En el lugar intervino personal de Tránsito del municipio, que realizó el test de alcoholemia al conductor, de 55 años. El resultado del dosaje arrojó 2,85 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido. El caso quedó en manos del Segundo Juzgado Contravencional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incendio en un local de pirotecnia en Godoy Cruz.

Incendio y muerte en el depósito ilegal de pirotecnia en Godoy Cruz: condenaron al dueño

Godoy Cruz - Ferro, por la Primera Nacional

Cuatro hinchas detenidos por los incidentes con la policía en el partido de Godoy Cruz y Ferro

intento romper el vidrio de una auto con un adoquin pero termino detenido

Intentó romper el vidrio de una auto con un adoquín pero terminó detenido

Hospital Pediátrico Humberto Notti 

Godoy Cruz: una niña de 10 años resultó herida tras ser atropellada por un auto