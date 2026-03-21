Godoy Cruz: quintuplicó (y un poco más) el alcohol permitido y lo descubrieron por las cámaras CEO

La camioneta llevaba ramas entre la puerta y el parabrisas. El conductor de 55 años fue interceptado por la policía en el Corredor del Oeste y calle Paraguay.

Un conductor fue detenido durante la madrugada en Godoy Cruz luego de que las cámaras de seguridad detectaran que circulaba en aparente estado de ebriedad. El hecho ocurrió cerca de las 4 y terminó con la intervención de personal policial y de tránsito del municipio.

La alerta se originó desde el sistema de monitoreo, que observó una camioneta con una situación llamativa mientras circulaba por la zona. Tras el aviso, los efectivos comenzaron un operativo para ubicar el vehículo.

Viajaba con 2,85 gramos de alcohol en sangre Según informaron fuentes policiales, las cámaras del CEO detectaron la pick-up que llevaba ramas entre la puerta y el parabrisas mientras andaba por la zona. A partir de esa advertencia, personal policial se desplazó y logró interceptar el rodado en el Corredor del Oeste y calle Paraguay.