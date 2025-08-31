Godoy Cruz: detuvieron a un joven que intentó asaltar con una réplica de revólver

Ocurrió ayer en plena vía pública, donde la víctima fue una mujer. El joven fue reducido, a pesar que un grupo de vecinos interfirió en la detención.

Intentó asaltar con una réplica de revólver en Godoy Cruz y fue detenido.

Un joven de 24 años intentó asaltar a una mujer en la vía pública. El hecho ocurrió el sábado al mediodía, en las inmediaciones de las calles Punta Tombo y Punta Dungenes de Godoy Cruz.

La Policía de Mendoza fue alertada por un intento de robo gracias a un llamado al 911. De acuerdo a lo notificado por fuentes policiales, el sospechoso interceptó a una mujer de 36 años, intentó despojarla de sus pertenencias y luego se fugó.

Acto seguido, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), que realizaba patrullajes preventivos en la zona, fue desplazado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) hasta el lugar. Junto con efectivos de la Comisaría 37ª lograron neutralizar al sospechoso, pese a que un grupo de vecinos interfirió en el procedimiento.

Más tarde, un rastrillaje en la zona permitió dar con una réplica de revólver calibre 22, de color negro y con la empuñadura envuelta en cinta aisladora. El arma fue encontrada por efectivos de la Motorizada de la UAP, descartada a unos 30 metros del lugar del ataque.