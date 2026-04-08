Fuerte choque y vuelco en el Acceso Sur dejó a un conductor hospitalizado

Este miércoles por la tarde se registró un grave accidente vial en el Acceso Sur , a la altura de Luján de Cuyo , donde un fuerte choque entre dos vehículos terminó con el vuelco de uno de ellos.

Un ciclista tuvo un grave accidente en solitario y fue internado en el Hospital Central

El hecho, caratulado inicialmente como averiguación de accidente vial con vuelco, involucró a dos vehículos que circulaban en el mismo sentido por la transitada vía.

Según los informes preliminares, el accidente se originó unos 300 metros antes de llegar a la calle Olavarría. Por razones que aún se intentan determinar, una camioneta Volkswagen Saveiro , conducida por un hombre de 66 años, impactó en la parte trasera a un Renault 9 blanco.

Como consecuencia del fuerte impacto, el Renault 9 fue desplazado de la calzada, quedando posicionado entre la banquina y el lateral oeste del Acceso Sur.

La situación de este conductor es de especial cuidado, ya que manifestó un fuerte dolor en el pecho y cuenta con antecedentes de varias operaciones del corazón, por lo que fue trasladado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la Clínica de Luján para un control riguroso.

Por su parte, el conductor de la Saveiro presentó únicamente politraumatismos leves y no requirió traslado hospitalario. Tras el incidente, se le realizó el control de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 0.0 G/L de alcohol en sangre. Ambos vehículos terminaron fuera de la calzada mientras las autoridades trabajaban en el lugar.