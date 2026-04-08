Fuerte choque y vuelco en el Acceso Sur dejó a un conductor hospitalizado

Este miércoles por la tarde se registró un grave accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de Luján de Cuyo, donde un fuerte choque entre dos vehículos terminó con el vuelco de uno de ellos.
El siniestro ocurrió este miércoles en Luján de Cuyo. Producto del golpe, el vehículo menor terminó en la banquina.
Este miércoles por la tarde se registró un grave accidente vial en el Acceso Sur, a la altura de Luján de Cuyo, donde un fuerte choque entre dos vehículos terminó con el vuelco de uno de ellos.
El hecho, caratulado inicialmente como averiguación de accidente vial con vuelco, involucró a dos vehículos que circulaban en el mismo sentido por la transitada vía.
Según los informes preliminares, el accidente se originó unos 300 metros antes de llegar a la calle Olavarría. Por razones que aún se intentan determinar, una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por un hombre de 66 años, impactó en la parte trasera a un Renault 9 blanco.
Como consecuencia del fuerte impacto, el Renault 9 fue desplazado de la calzada, quedando posicionado entre la banquina y el lateral oeste del Acceso Sur.
El acompañante resultó ileso, pero el conductor del automóvil sufrió politraumatismos moderados y un traumatismo encéfalocraneano (TEC).
La situación de este conductor es de especial cuidado, ya que manifestó un fuerte dolor en el pecho y cuenta con antecedentes de varias operaciones del corazón, por lo que fue trasladado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la Clínica de Luján para un control riguroso.
Por su parte, el conductor de la Saveiro presentó únicamente politraumatismos leves y no requirió traslado hospitalario. Tras el incidente, se le realizó el control de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 0.0 G/L de alcohol en sangre. Ambos vehículos terminaron fuera de la calzada mientras las autoridades trabajaban en el lugar.