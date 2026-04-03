3 de abril de 2026 - 18:23

Falleció la mujer que fue atropellada por un camión en la Ruta 40

Yesica Méndez, de 30 años, falleció en el Hospital Central tras permanecer internada con un grave traumatismo de cráneo. No descartan la hipótesis de suicidio.

Un mujer fue atropellada por un camión en Ruta 40 el jueves pasado

Un mujer fue atropellada por un camión en Ruta 40 el jueves pasado

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Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la jornada de este viernes, informaron el fallecimiento de Yesica Méndez (30), quien se encontraba en estado crítico en el Hospital Central tras ser embestida por un camión en la intersección de la Ruta 40 y Azcuénaga, en el departamento de Luján.

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De acuerdo con la reconstrucción del hecho basada en relatos de testigos, la víctima caminaba por la zona y, de manera repentina, ingresó corriendo a la ruta. En ese momento, fue golpeada por un camión modelo CL120 que circulaba en dirección al norte, mientras ella cruzaba de este a oeste.

Producto de la colisión, Méndez sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo con pérdida de conocimiento, sin que lograra recuperarse antes de ser trasladada de urgencia por una ambulancia al centro asistencial.

A pesar de la atención médica recibida, las autoridades del nosocomio confirmaron su deceso en horas de este viernes.

Por su parte, el conductor del camión, identificado como A.S., fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 0,00 g/L, descartando la presencia de alcohol en sangre al momento del accidente.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias exactas del siniestro y, debido a la mecánica del incidente reportada por quienes presenciaron el hecho, no descartan la hipótesis de un intento de suicidio.

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