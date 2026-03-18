Estafas en Megatecnología: condenarán a 2 años y 6 meses de cárcel a la cuñada de los colombianos prófugos

La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos presentó ante el Juzgado Penal Nº2 un acuerdo para condenar a Daniela Heinrich –la cuñada de los colombianos prófugos que son dueños de Megatecnología- a una pena de 2 años y 6 meses años de prisión condicional.

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La medida, según informaron desde el Ministerio Publico Fiscal, tuvo en cuenta no solo el acuerdo de la mayoría de los afectos, sino que también que la acusada realizó una reparación con unos 100 denunciantes.

Esta mañana al fiscal Mariana Pedot presentó ante la jueza Patricia Alonso el acuerdo previo a un juicio abreviado que se realizará la semana próxima. Allí Heinrich se declarará culpable de 98 causas en las que se encuentra imputada por el delito de estafa .

Las denuncias restantes –otros 57 casos- se encuentran por ahora en estado de archivo. “La intención de la imputada fue ir reparando a las víctimas en un porcentaje, promedio de entre 46 y 50% del dinero reclamado, algo que influyó en la decisión de darle una pena de prisión condicional”, explicaron.

La pena fue convenida entre la fiscal Mariana Pedot, el defensor Carlos Estelrich y la querellante, Susana Soleti (abogada del Ministerio de Seguridad, en una audiencia que se celebró hoy en el Polo Judicial.

Pero el caso no está cerrado: continúa vigente el pedido de búsqueda y captura nacional contra los dueños de Megatecnología, los colombianos prófugos, Cristhian David Holguín Restrepo (34) y su hermana, Alejandra. Ambos, si bien eran los dueños del negocio de tecnología, no se encuentran imputados ya que salieron del país con destino desconocido horas previas a que se emitiera una orden de detención en su contra.

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Fuentes que trabajan en el caso explicaron que existen conversaciones (informales por ahora) para que los colombianos se sometan a proceso ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

Es que esta catarata de reparaciones beneficiaría marcadamente su situación procesal, en caso de regresar y ser imputados y detenidos. La intención de los extranjeros es lograr que quede sin efecto el pedido nacional e internacional de búsqueda y captura que permanece vigente y no los deja mover, sea donde fuere que se encuentren. La imputación para los Holguín sería la misma que para su cuñada, pero con el agravante de la fuga.

Catarata de estafas

En setiembre pasado algunos clientes de Megatecnología (negocio ubicado en Morón 130 de Ciudad) que habían comprado equipos de alto rendimiento -especiales para gamers- o bien entregado computadoras y otros equipos para su reparación, comenzaron a denunciar a los colombianos en Defensa al Consumidor al no recibir la contraparte pactada.

El rumor de una presunta estafa comenzó a circular en las redes sociales y Holguín trató de contener la situación a través de un video donde contaba cómo, en 2015, había fundado "Megatecnología", un pequeño local en el Centro de Mendoza donde vendía celulares y tablets; y que, con el tiempo llegó a tener tres locales y 40 empleados que se dedicaban a vender y reparar equipos de computación para el mundillo gamer local.

Pero luego indicó que el proyecto se hizo "inviable": en el video Holguín contó las razones del fracaso empresarial, pidió "perdón" y prometió "luchar" para devolver el dinero.

Pero sólo fueron promesas que ahora parcialmente se han cumplido. El 20 de agosto pasado comenzó a ser denunciando en la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Dos días antes los hermanos salieron del país en un vuelo de aerolíneas Copa con Rumbo a Panamá.

El viernes 22 de agosto se realizó un allanamiento y fue emitida la orden de captura. Entre el sábado 23 y el domingo 24 agosto y ayer lunes 25, las denuncias continuaron hasta llegar a los 153 los denunciantes y la cifra reclamada, en total, asciende a unos $ 183 millones.