22 de enero de 2026 - 09:16

Estadounidense fue hallado en grave estado a 6000 m.s.n.m. en el Aconcagua: gran operativo para salvarlo

Un guía advirtió que el andinista extrajera estaba en su carpa en el campamento Berlín en mal estado. La Patrulla de Rescate lo descendió y lo trasladaron en helicóptero para tratarlo de mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un andinista de nacionalidad estadounidense fue rescatado este miércoles en alta montaña luego de sufrir un grave cuadro de salud mientras se encontraba en el campamento Berlín, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Cólera.

El operativo se inició cerca de las 14.10, cuando un guía dio aviso a las autoridades al advertir que el montañista, identificado como K. N., se encontraba dentro de una carpa en muy mal estado de salud y sin posibilidad de desplazarse por sus propios medios.

Ante la emergencia, personal de la Patrulla de Rescate partió desde el refugio Nido de Cóndores y, al arribar al lugar, asistió a la víctima con bebidas y alimentos. Tras evaluar la situación y mantener comunicación con el médico interviniente, se diagnosticó mal agudo de montaña y edema agudo de pulmón, por lo que se indicó la administración de medicación y el descenso inmediato.

Alrededor de las 17.45, el andinista arribó al Servicio Médico de Nido de Cóndores, donde fue evaluado personalmente. Posteriormente, cerca de las 19.30, fue evacuado en helicóptero para recibir atención médica especializada.

El rápido accionar del personal de rescate permitió estabilizar al montañista y concretar su evacuación en condiciones seguras.

