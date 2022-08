Entró a robar con una arma de juguete, lo descubrieron, le pegaron y “cambió de planes”: “Pará, era un chiste”

Laureano Morales es empleado de una barbería ubicada en calle General Paz y Las Heras de Ciudad. En las últimas horas, fue víctima de un insólito intento de asalto. El supuesto ladrón portaba un arma de juguete y cuando fue descubierto comenzó a recibir golpes. Inmediatamente, al ver que no podría perpetrar el robo, intentó salvarse diciendo que “era un chiste”.

El episodio ocurrió a las 13:50 del lunes, a plena luz del día y en una zona concurrida del centro mendocino. Ramiro Bravo, dueño del local, en ese momento no se encontraba en el negocio, solo estaba Laureano. El joven, tras el confuso episodio se contactó con su superior.

“Me pidió que revise las cámaras porque, según me dijo, ´acaba de venir un chico, me sacó un arma de juguete y yo le pegué. No entiendo nada”, comenta Ramiro a este medio.

“Lo que me extrañó fue que no me dijo ´me quisieron robar´. Él realmente no entendía nada porque el pibe entró y empezó a hacerle preguntas. Una de ellas fue si se podía teñir y como yo soy el que tiñe, Laureano le dijo que tenía que hablar conmigo”, agrega.

En total, según registran las cámaras, el supuesto delincuente estuvo siente minutos dentro del local. Entre otras cosas, le decía a Laureano “que linda está la barbería”. Luego tenía comportamientos sospechosos: “se acercaba a la puerta del negocio, miraba para afuera, era como que lo estaba ´pispeando´. Mi empleado se había dado cuenta que algo raro había”, dice Bravo a Los Andes

En un momento, el presunto ladrón se percata de la presencia de las cámaras y se sube el barbijo para taparse la cara. Fue allí que decide actuar. “Le dice, ´¿me convidas agua’, cuando Laureano se volteó ahí le saca un “armita” de juguete. Le empieza a decir dame todo, dame todo. Laureano se dio cuenta rápidamente que era de plástico, era muy notorio”, explica Ramiro.

Al ver que se trataba de un falso revolver, el joven barbero empujó al malviviente y le propinó dos golpes de puño. “Ahí no más el chico se arrepintió, no se esperaba que le iban a pegar y en ese instante comienza a decir: era una joda. Cómo te voy a robar con un arma de juguete, te la creíste. Feliz día de los Inocentes”. (Conmemoración que tiene lugar el 28 de diciembre).

La confusión de Laureano era total, además de su insólita excusa quien lo había intentado asaltar comienza a abrazarlo. Ya cansado de la situación, el barbero le dijo “tomá, agarrá tu mochila y andate”.

Morales optó por terminar el episodio y no perseguir al joven. “No salió afuera cuando el asaltante se va. A dos locales, mi hermano tiene un negocio. Al lado, hay un kiosco y quien lo atiende es amigo nuestro. Es decir podría haber salido y dicho me acaban de querer robar. Pero quedó completamente en shock porque no entendía nada”, comenta el dueño del local.

Inseguridad en la zona

Ramiro señaló que el video del hecho lo subió a su perfil de Instagram. “Inmediatamente nos empezaron a decir que es un pibe que anda robando por la zona, sobre todo por calle General Paz”, afirmó.

Por último, dijo que los comerciantes reclaman mayor presencia de la policía. “La inseguridad acá es terrible, yo por eso puse cámaras de seguridad en el local. Aparte hoy en día en las barberías están entrando un montón”, finaliza.