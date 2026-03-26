26 de marzo de 2026 - 14:51

Encontraron un cuerpo flotando en el Río de la Plata: qué se sabe de la víctima y del caso

Ocurrió a la altura de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. “Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento”, asumieron autoridades oficiales.

Río de la Plata, Puerto Madero.

Río de la Plata, Puerto Madero.

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NA / CLAUDIO FANCHI
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un operativo de emergencia se desplegó en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires luego de que apareciera un cuerpo flotando en aguas del Río de la Plata. El hallazgo generó la intervención de distintas fuerzas y el corte de la zona para facilitar las tareas de los bomberos locales.

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El caso quedó en manos de la Justicia, mientras se intenta determinar la identidad de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió el hecho. El cadáver fue retirado del lugar y será sometido a peritajes.

Detalles del caso: un hombre de unos 60 años

Según informaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, el cadáver fue encontrado en el Dique N°3, situado en la calle Cecilia Grierson 222, entre Olga Cossettini y Pierina Dialessi. El parte oficial obvió informar sobre quién y de qué forma se halló el fallecido.

Antes de ser analizado, se confirmó que se trataría de una persona que rondaría los 60 años de edad. Minutos después de las 17, fue retirada en una camioneta oficial ya que sería trasladada a la morgue judicial para concretar la identificación correspondiente.

Por su parte, el lugar quedó a resguardo y cortado al tránsito para avanzar con la investigación. Fuentes cercanas al hecho indicaron que tomó intervención la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional N°53, a cargo de Viviana Saa.

En el área, trabajó personal de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de la Ciudad, mientras que la primera alerta fue recibida por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que pusieron a disposición dos ambulancias, tal como detalló Alberto Crescenti, titular de la entidad.

El experto sostuvo, en declaraciones televisivas: “Lamentablemente tuvimos que constatar su fallecimiento. Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años”.

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