Encontraron muerta a una mujer desaparecida tras un operativo que movilizó a Uspallata

Una mujer oriunda de Uspallata fue encontrada sin vida en la madrugada de este lunes luego de un amplio operativo de rastrillaje que se extendió durante varias horas y movilizó a fuerzas provinciales, federales y equipos especializados de rescate.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo, la búsqueda se inició el domingo alrededor de las 17, cuando se reportó la desaparición de la víctima. Desde ese momento trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía de Mendoza , unidades VANT (drones) , la UPRAM (Unidad Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña) y vecinos de la zona.

La localización fue posible gracias a un familiar que tenía vinculado el teléfono celular de la mujer a su propio dispositivo. Mediante el sistema de geolocalización se obtuvo una señal GPS que marcaba un punto ubicado detrás del polvorín del G.A.M. 8, lo que permitió orientar los sobrevuelos de drones y el despliegue de los rescatistas hacia ese sector.

Finalmente, cerca de las 5 de la mañana, personal de la Patrulla de Rescate y de la Policía halló el cuerpo sin vida de la mujer . De acuerdo con las primeras evaluaciones, la víctima habría caído desde una altura aproximada de 11 metros, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte .

Tras el hallazgo, se montó un operativo para recuperar el cuerpo desde el lugar donde había quedado, en una zona de difícil acceso. En las tareas participaron efectivos de la UPRAM, el Grupo Especial de Rescate de Montaña de Gendarmería Nacional, el Grupo VANT y personal del Ejército Argentino.

El procedimiento contó con la supervisión del comisario inspector Antonio Ibaceta y la coordinación del comisario Mario Lucero, mientras que el operativo general fue comandado por el principal Mario Saldes, de la Comisaría 23 de Uspallata. También colaboró el Ejército Argentino, bajo la conducción del teniente coronel Mauricio Montaña, jefe de la Guarnición de Alta Montaña.

La Oficina Fiscal de Luján tomó intervención en el caso y continúa con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Pese al trágico desenlace, desde las fuerzas intervinientes destacaron el trabajo conjunto, el compromiso y la continuidad de la búsqueda hasta dar con la persona desaparecida.

Se espera que el Ministerio de Seguridad brinde información oficial ampliada en las próximas horas.