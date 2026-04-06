6 de abril de 2026 - 14:27

Encontraron a la joven que había sido vista por última vez en la Arístides

Se trata de Candela Lana Benbut, de 23 años , quien vestía un buzo gris y una jean azul, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Encontraron a Sofía Candela Lana Bencut

Encontraron a Sofía Candela Lana Bencut

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Ministerio Público Fiscal informó que fue localizada en buen estado de salud la joven que era buscada desde el fin de semana en Ciudad.

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Se trata de Sofía Lana , de 23 años, quien había sido vista por última vez el sábado 4 de abril alrededor de las 23.30 en la zona de calle Arístides Villanueva.

Según detallaron desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, en las últimas horas se logró dar con su paradero. Asimismo, confirmaron que la joven se encuentra en buen estado de salud y que no fue víctima de ningún delito.

De esta manera, se dio por finalizado el operativo de búsqueda que se había activado tras la denuncia por averiguación de paradero.

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