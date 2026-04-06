Encontraron a la joven que había sido vista por última vez en la Arístides

Se trata de Candela Lana Benbut, de 23 años , quien vestía un buzo gris y una jean azul, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio Público Fiscal informó que fue localizada en buen estado de salud la joven que era buscada desde el fin de semana en Ciudad.

Se trata de Sofía Lana , de 23 años, quien había sido vista por última vez el sábado 4 de abril alrededor de las 23.30 en la zona de calle Arístides Villanueva.

Según detallaron desde la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, en las últimas horas se logró dar con su paradero. Asimismo, confirmaron que la joven se encuentra en buen estado de salud y que no fue víctima de ningún delito.