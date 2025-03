En tres de los cuatro femicidios registrados este año en Mendoza, los autores utilizaron fuego para matar

Confesión escalofriante: Néstor Soto reveló cómo mató a Catalina Gutiérrez y por qué no se suicidó

Murió el hombre que quedó atrapado en el incendio y el ex policía ahora será juzgado por el crimen de su ex y su hijo

En tanto que, por la muerte de la cuarta víctima de año –Valeria Speziale (45)-, se encuentra detenido e imputado Héctor Raúl Castro (50), quien se retiró de la fuerza en diciembre de 2021, tras cumplir funciones en la zona Este.

Las 4 muertes por violencia machista de 2025 es una cifra llamativa, ya que durante todo 2024 la cantidad total de femicidios fue 5, representando el 7% del total de homicidios (71 víctimas) de ese año.

Madre e hijo con graves quemaduras

Esta mañana falleció en el hospital Lagomaggiore Mariano Celedón (32), hijo de Verónica Magallanes (49), quien murió ayer en el mismo nosocomio, luego de que ambos sufrieran quemaduras en el 90% de su cuerpo en un incendio que habría sido iniciado por el padre del joven y ex pareja de la mujer, un ex policía exonerado de la fuerza en 2006.

Madre e hijo ingresaron al Lagomaggiore el lunes a la madrugada. Fueron llevados por los propios vecinos de barrio San Martín de Ciudad, en estado crítico por las graves heridas que les produjo el siniestro. El joven falleció esta mañana a las 10, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En el mismo hospital se encuentra internado con quemaduras en el 40% de cuerpo Rolando Celedón (52), quien hasta ayer se encontraba sedado. El caso es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien podría imputarlo por femicidio y homicidio.

Incendio barrio San Martín Una mujer y su hijo se encuentran internados en grave estado -con el 90% de sus cuerpos quemados- tras quedar atrapados en un incendio intencional que se produjo esta madrugada en el barrio San Martín de Ciudad. Gentileza

Según denunciaron los familiares, la pareja se habría separado hace un mes y previo al siniestro a se habrían estado mandando mensajes. Luego el hombre se presentó en la casa de Magallanes y prendió fuego la vivienda. La versión policial indica que, tras ser detenido en el lugar de hecho, Celedón padre habría dicho ser el autor del incendio.

El lunes a las 2 de la madrugada las llamas alertaron a los vecinos del barrio San Martín de Ciudad, Varios llamados al 911 ingresaron casi en simultáneo para alertar sobre las llamas que estaba ganando la casa 18 de la manzana J.

Al llegar al lugar, el personal policial constató la veracidad del siniestro, mientras que los vecinos confirmaron que las víctimas, Magallanes y su hijo, habían sido trasladadas por los mismos vecinos en sus autos hasta la guardia del Hospital Lagomaggiore.

Los testigos también señalaron a un posible responsable del incendio quien, al ser entrevistado, "admitió haber sido el autor del fuego". El sospechoso fue igualmente trasladado al mismo hospital debido a que presentaba quemaduras en los miembros inferiores.

Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de la Capital llegaron rápidamente al lugar y lograron sofocar el incendio, el cual afectó gravemente tres ambientes de la vivienda: la cocina, una habitación y la lavandería. Las autoridades informaron que las pérdidas materiales fueron totales en estas áreas.

Ahorcamiento e incendio en Guaymallén

El 30 de enero pasado, Antonia Nélida Falcón fue hallada muerta y prendida fuego en su casa del barrio San Vicente, en Guaymallén. Su hijo denunció que Damián Darío Orozco (42), inquilino del lugar, fue el responsable.

Diseño sin título.jpg Una mujer murió incinerada en su casa de Guaymallén y creen que fue asesinada por el inquilino. Los Andes Los Andes

Orozco quedó detenido y, luego, imputado por femicidio. Desde el Cuerpo Médico Forense determinaron que la muerte de Falcón se produjo de forma “violenta e intencional”: el cuerpo tenía una infiltración hemática, es decir, una acumulación de sangre en el cuello.

Falcón habría sido ahorcada y, finalmente, prendida fuego para hacer pasar el crimen como un "incendio accidental".

Femicidio en Las Heras

Por el femicidio de María Alejandra Cuevas, una mujer que había desaparecido el 31 de enero pasado se encuentra detenido e imputado Néstor Javier Rabano (37), quien fue capturado el 12 de febrero en Malargüe ya que se encontraba en la mira de los detectives desde la desaparición de Alejandra en base a distintos testimonios y un registro audiovisual.

Cuevas, que residía en una vivienda de Las Heras junto a sus tres hijos, de 30, 20 y de 18 años, había sido vista por última vez el pasado 31 de enero, cuando dijo que se reuniría con unas amigas después de salir de su trabajo en un geriátrico en Ciudad. Desde entonces, nada se supo de ella.

La investigación, que inicialmente era por averiguación de paradero, cambió a partir del hallazgo del cadáver de una mujer quemado y decapitado este 12 de febrero a la mañana en un descampado de calle Eva Duarte de Perón, cerca del hospital Carrillo.

Detuvieron al sospechoso por la desaparición de María Alejandra Cuevas (Gentileza) Detuvieron al sospechoso por la desaparición de María Alejandra Cuevas (Gentileza) Gentileza

Un vecino alertó al 911, lo que llevó a la Policía y a la Unidad Fiscal de Homicidios a desplegar un operativo inmediato. Los restos humanos estaban ocultos entre la maleza, de unos dos metros de altura. Por las características, la mujer llevaba varios días fallecida.

Rabano quedó grabado por una cámara de seguridad en la madrugada del 1° de febrero, en una estación de servicio de Las Heras caminando junto a Alejandra, una pista clave tratándose de la cercanía con el descampado donde encontraron el cuerpo. También coincidió con la última hora de conexión por WhatsApp de la víctima.

Femicidio en Junín

El lunes 17 de febrero fue encontrado el cuerpo de Eliana Valeria

Valeria Speziale y Ruly Castro.jpg

(45) atrapado en las rejas de limpieza de la mini represa hidroeléctrica ubicada en el canal Matriz, a la altura del Molino Histórico de Orfila, en Junín.

Por el caso se encuentra imputado por femicidio el ex policía Héctor Raúl “Ruly” Castro (50). El caso se encuentra en etapa de investigación y no se descarta que la caratula puede cambiar a “instigación al suicidio” o “abandono de persona”.

Al principio se pensó en un caso de suicidio, pero ante algunas dudas el l fiscal Gustavo Jadur activó el protocolo de femicidio. Una cámara de seguridad captó al ex policía y a Valeria yendo en moto por la calle Chileno Herrera, al borde del Canal Matriz, había el suroeste, a las 10.45.

Otro elemento importante es que la hija de la víctima, intentó comunicarse con el ex policía a esos de las 13, para saber dónde estaba su madre. Como no obtuvo respuesta, llamó al celular de su madre. Increíblemente el llamado fue atendido por el ex policía, apenas 20 minutos antes de que apareciera el cuerpo de Valeria Speziale.