25 de enero de 2026 - 08:39

En Alta Montaña, una camioneta volcó en Ruta 7 a la altura de Horcones: estado del tránsito

Gendarmería Nacional coordinó el operativo de asistencia y seguridad. La pick-up habría volcado en solitario, por motivos no esclarecidos.

Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

Foto:

Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un accidente vial se registró durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Alta Montaña, a la altura de Horcones, donde una camioneta protagonizó un vuelco en solitario y terminó cayendo por un barranco, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Leé además

Los dólares secuestrados al viajero argentino por personal de Aduanas de Chile. / Gentileza Los Andes Online.

Detuvieron a un mendocino que intentó ingresar a Chile con más de 22 mil dólares ocultos

Por Redacción Policiales
Un femicida de la provincia de San Luis fue beneficiado recientemente con la libertad condicional y tras su salida atacó a una niña de 10 años. 

Un femicida que se encontraba en libertad condicional apuñaló a una nena de 10 años

Por Redacción Policiales

Según la información brindada por Gendarmería Nacional, el siniestro involucró a un vehículo familiar que, por motivos que no fueron informados, atravesó un parante de contención y salió de la calzada. En el lugar trabaja personal de esa fuerza, que coordinó el operativo de asistencia y seguridad vial.

Una ambulancia se encuentra en el sitio del hecho asistiendo a la familia involucrada, mientras que el tránsito en aquella zona permanece habilitado y transitable, sin cortes totales sobre la ruta.

Alta Montaña
Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

En las imágenes tomadas tras el accidente se observa a la camioneta detenida en una pendiente, fuera de la ruta, y a efectivos de Gendarmería desplegados en la banquina. Las autoridades reiteraron que, pese al impacto y a la imagen de alta gravedad, no se registraron lesiones de gravedad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imagen ilustrativa.

Crimen en Luján de Cuyo: disparó contra sus vecinos porque le molestaba la música y mató a un hombre

Por Redacción Policiales
ramático rescate en Godoy Cruz: un menor pelea por su vida tras caer a un canal

Dramático rescate en Godoy Cruz: un menor pelea por su vida tras caer a un canal

Por Redacción Policiales
Una oficial de policía se atrincheró armada en una estación de servicio en el Acceso Sur

Una oficial de policía se atrincheró armada durante 5 horas en una estación de servicio del Acceso Sur

Por Redacción Policiales
Un camión municipal fuera de control se estrelló contra un club en Tupungato

Un camión municipal fuera de control se estrelló contra un club en Tupungato

Por Redacción Sociedad