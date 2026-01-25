En Alta Montaña, una camioneta volcó en Ruta 7 a la altura de Horcones: estado del tránsito

Gendarmería Nacional coordinó el operativo de asistencia y seguridad. La pick-up habría volcado en solitario, por motivos no esclarecidos.

Un accidente vial se registró durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Alta Montaña, a la altura de Horcones, donde una camioneta protagonizó un vuelco en solitario y terminó cayendo por un barranco, sin que se reportaran heridos de gravedad.

Según la información brindada por Gendarmería Nacional, el siniestro involucró a un vehículo familiar que, por motivos que no fueron informados, atravesó un parante de contención y salió de la calzada. En el lugar trabaja personal de esa fuerza, que coordinó el operativo de asistencia y seguridad vial.

Una ambulancia se encuentra en el sitio del hecho asistiendo a la familia involucrada, mientras que el tránsito en aquella zona permanece habilitado y transitable, sin cortes totales sobre la ruta.