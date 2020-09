Emotivo video: a 8 años de la desaparición de Johana Chacón, sus amigas dicen “siempre unidas en la lucha”

A ocho años de la desaparición de la adolescente lavallina Johana Chacón, sus amigas, docentes y la comunidad lavallina dicen “presente” a través de un video que la recuerda.

“¿Sabes una cosa? El mundo se hizo más grande cuando salimos a buscarte porque no dejamos ni un pedacito de país sin que estuviera tu rostro. Te queríamos encontrar no solo porque teníamos esperanza sino porque estábamos siendo testigos de lo lenta, perversa y patriarcal que es la justicia”, dice una voz en off, mientras se ven viejas imágenes del caso que conmocionó a la provincia.

La niña de 13 años fue vista por última vez el 4 de setiembre de 2012 cuando bajó del transporte escolar y abrió la tranquera de la finca de Luis Curallanca, en Tres de Mayo, donde vivía circunstancialmente, y donde también residía Mariano Luque, quien años después fue condenado a 32 años de prisión por el asesinato de la joven estudiante y por el de su vecina, Soledad Olivera.

La desaparición de Johana Chacón se transformó con el tiempo en un verdadero caso emblemático por un cúmulo de circunstancias. El cadáver de la estudiante nunca apareció. Se inició como una desaparición, se lo investigó luego como un homicidio y como un presunto caso de trata, algo que la Justicia Federal desestimó. Sin el cuerpo, Luque fue condenado igual.

Silvia Minoli, la ex directora del colegio de Johana, se transformó en símbolo de lucha contra la violencia machista. Fue ella quien movilizó primero a la comunidad educativa de Tres de Mayo y luego motorizó importantes movilizaciones en Ciudad. En Setiembre de 2016 sufrió un aneurisma cerebral y, tras recuperarse, volvió a luchar.

La desaparición y muerte de Johana está atada a la misma suerte que tuvo una vecina de la chica, Soledad Olivera. Un año antes Soledad desapareció cuando se dirigía a la misma finca para encontrarse con Luque.

“Johana, sos la memoria colectiva de tu pueblo; sos la mirada que nos hace saber que debemos poner fin al horror”, se escucha en el emotivo video que ahora la recuerda.