“El Rengo” Aguilera fue absuelto en Salta en una causa narco

Mientras cumple una pena de 12 años por liderar una banda dedicada a la venta de estupefacientes en Mendoza, Daniel “El Rengo” Aguilera fue absuelto este lunes en Salta por otra causa narco. Su ex pareja si fue declarada culpable.

Tanto la jueza a cargo del debate, Gabriela Catalano, como sus colegas Domingo Batule y Abel Fleming que la acompañaron, no encontraron pruebas para condenar al ex jefe de la barra brava de Godoy Cruz, por un cargamento de cocaína que salió de la provincia norteña con destino a Mendoza. Presuntamente él recibiría la droga para luego comercializarla, hipótesis que no quedó probada.

La sustancia fue incautada en julio del año pasado en la ruta 34 e iba en encomienda con un peso superior a 5 kilos. A pesar de que la cocaína fue secuestrada oportunamente, los investigadores decidieron darle curso al “paquete” y simularon una entrega en una empresa de calle Alberdi de Guaymallén.

Allí llegó quien era la esposa de Aguilera para retirarla, situación que la dejó muy complicada en el expediente. La acusada, identificada como Belinda Ríos, también fue juzgada y será condenada, aunque la pena la sabrá en una próxima audiencia.

Aguilera siguió el debate vía Skype desde la cárcel local donde está detenido, por la sentencia de 12 años que recibió en julio del 2020. por vender drogas dentro y fuera del penal. En esos hechos también fueron condenados dos penitenciarios sindicados como sus cómplices.