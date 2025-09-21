21 de septiembre de 2025 - 10:08

El Nihuil: encontraron muerto a un hombre que había salido a pescar y era buscado por su familia

El hombre fue identificado como Horacio Bernales, de 49 años. Su esposa dio aviso a la Policía tras perder contacto con él.

Un hombre de 49 años fue encontrado sin vida en el embalse El Nihuil, en San Rafael, luego de una intensa búsqueda que se extendió desde la tarde del sábado hasta la mañana de este domingo. La víctima fue identificada como Horacio Bernales, quien había salido solo a bordo de su camioneta con intenciones de pescar y nunca regresó.

Averiguación de paradero

Su esposa, Silvia Gil, dio aviso a la Policía al perder contacto con él y radicó una denuncia por averiguación de paradero en la Subcomisaría Rama Caída. A partir de allí se desplegó un amplio operativo que incluyó a Bomberos, Defensa Civil y personal distrital.

En la zona de El Chañaral hallaron primero una camioneta Ford Ranger cerrada, que pertenecía a la víctima. Tras ello, encontraron una embarcación amarilla dada vuelta, que se presume pertenecía al fallecido. También se realizó patrullaje en la isla, pero con resultado negativo.

Hallazgo del cuerpo

Las condiciones climáticas complicaron las tareas de rescate debido al fuerte viento y el lago picado, por lo que la búsqueda debió continuar al día siguiente con equipos especializados. Finalmente, alrededor de las 8.30 de la mañana de este domingo, el cuerpo del hombre fue localizado en el agua.

La novedad fue comunicada al ayudante fiscal en turno, quien dispuso de la intervención de la Policía Científica y la confección de las actuaciones judiciales correspondientes.

