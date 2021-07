El mendocino que cree haber visto a Guadalupe: “Quiero que el hombre se presente y diga quién es la nena”

Jorge Páez (64) era un anónimo expendedor de una estación de servicio de Las Heras, casado con dos hijas. Pero de la noche a la mañana –de ayer a hoy- su cara y su voz aparecieron en todos los medios locales y nacionales, luego de que dijera que había visto a Guadalupe Lucero, la niña de 5 años desaparecida en San Luis hace 18 días.

“No quiero nada. Ni fama ni dinero de la recompensa. No me interesa la plata, que la usen para algo útil, yo con mi sueldo me arreglo”, explicó Páez, esta mañana, en la estación de servicio ubicada en Lisandro Moyano e Independencia, de Las Heras, luego de “hablar con para el programa de Florencia Peña”.

Después del escaso interés investigativo que tuvo su testimonio, y la “cantidad de cosas que se dicen de mí en Facebook”, el hombre solo tiene un deseo: “Mire, lo que yo quiero es que se presente el hombre de auto a la policía acá estoy y diga quién es la nena, si es su hija o su sobrina. Creo que eso saldaría todas las dudas”.

El papá de Guadalupe, Eric Lucero subió a las redes un video reciente de la menor desaparecida hace 9 días. Gentileza | Gentileza

“Yo si veo al tipo, lo reconocería pero no es un cliente habitual. Se lo dije a la policía. Anoche vinieron a verme de Investigaciones y lo único que me dijeron es que después me van a llamar. Yo cumplo con lo que debe hacer un ser humano en estos casos, denunciarlo antes de quedarse callado por la dudas”, afirma Páez.

“Para mí era Guadalupe”

El empleado de la estación de servicio de GNC cuanta que el miércoles a las 18, estaba cargando gas cuando apareció un auto – “un Ford Mondeo o Orión negro o azul oscuro”- y “me quedé en shock cuando vi a Guadalupe, no me salían las palabras; se quise decir a un cliente y no podía”.

Según Páez, un hombre de unos 25 o 35 años se bajó con una niña y tras cargarle combustible la niña espontáneamente le dijo “yo soy famosa” por lo que él le contestó “vos sos Guadalupe”.

En ese momento el dueño del auto con una mirada extraña agregó: “ella juega mucho con muñecas y por eso dice que es famosa”

“En ese momento le digo “pero es idéntica a Guadalupe” y él me constas “pero no diga eso”, y en ese momento tengo que atender a otro cliente y se fueron”, sostiene Páez.

Por lo pronto, parece improbable que su versión pueda ser confirmada porque no tomó el número de la patente de auto y las cámaras de seguridad no registraron el asunto.

Es que la cámara que se encuentra en la esquina y pertenece al Estado provincial está fuera de funcionamiento. Y, por otro lado, algunas de las cámaras de seguridad de la estación de servicio no graban las imágenes, según detalló el hombre.

“Yo no quiero nada. Creo que la vi y mis hijas y mi mujer me apoyan. Quiero que lo vi sirva para algo, nada más”, finalizó el empleado.