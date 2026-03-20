20 de marzo de 2026 - 23:20

El empresario Juan Suris y dos policías, condenados por coimas a cambio de privilegios en la cárcel

Suris recibió una pena de dos años de prisión mientras un subcomisario y un comisario recibieron tres años y dos años respectivamente.

Juan Suris. / Foto: Archivo
Juan Suris. / Foto: Archivo

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Juan Suris fue condenado a dos años de prisión efectiva, mientras que el subcomisario Leonardo Benítez, a tres años y dos meses, y el comisario Gallo a dos años, por haber recibido coimas del empresario durante su detención entre noviembre de 2023 y marzo de 2024.

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Tal como indicó Fiscales.gob, la condena fue impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Santa Fe, por los hechos ocurridos en la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la fuerza federal.

El fallo se dictó tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado formalizado el 11 de febrero, con la intervención del fiscal general Martín Suárez Faisal. En tanto, el empresario fue señalado por el cargo de cohecho activo, cuando cumplía una condena previa por tráfico de estupefacientes, por lo que deberá cumplir una pena única de nueve años de cárcel.

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El juez Escobar Cello dio por acreditado que Suris gozó de un régimen de detención privilegiado, que incluía la tenencia y uso discrecional de dispositivos electrónicos y electrodomésticos, y libre utilización de las dependencias de la DUOF Santa Fe.

Según describe la sentencia, el hombre usaba a los agentes de la Policía Federal para que cumplan con mandados, gestiones particulares por orden directa de la superioridad, tenía uso irrestricto de telefonía móvil, un régimen de visitas ajeno a todo control de horarios y registros oficiales, así como permanencia diaria en el sector denominado “casino de oficiales”, situación que denotaba una comodidad y trato preferencial.

La investigación se había iniciado el 22 de enero de 2024 con un llamado anónimo efectuado a la Fiscalía Federal Nº2 de Santa Fe, en el que se advirtió que Suris estaba detenido desde el 27 de noviembre de 2023 en la delegación de la PFA de la ciudad de Santa Fe y que pagaba grandes cantidades de dinero al comisario Gallo y al subcomisario Benítez.

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