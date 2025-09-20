El culpable confeso de atropellar a un joven quedó en libertad bajo fianza hasta que llegue a Juicio

Hasta que se realice el juicio, se le otorgó libertad bajo fianza al culpable confeso del atropello y abandono de José Luis Núñez en San Carlos.

La hermana del joven atropellado y abandonado en una ruta de San Carlos junto a su abogado en dialogo con policías de la Comisaria 18.

Se determinó en la audiencia de control jurisdiccional solicitada por la defensa, pese a la oposición de la fiscalía y de los abogados de la familia. Fue el pasado jueves, en Tunuyán, cuando el juez penal colegiado Marco Martinelli resolvió otorgar la libertad bajo fianza al culpable confeso de haber atropellado y abandonado a José Luis Núñez. Quién perdió la vida en ese accidente el sábado 6 de septiembre en calle El Indio, Eugenio Bustos, San Carlos.

Según cuenta el abogado de la familia Núñez, Dr. Lucio Chávez, en la audiencia, el magistrado consideró que la prueba principal ya estaba incorporada y que el propio “Tatu” (alias del culpable) había reconocido su responsabilidad. Considerada el letrado que fue bajo ese criterio, que el juez entendió que no había riesgo de entorpecimiento de la investigación en libertad. Para reducir la posibilidad de fuga, fijó una fianza de 5 millones de pesos y la obligación de que el imputado se presente a firmar todas las semanas en el Ministerio Público Fiscal de Tunuyán. Por lo tanto, "el acusado quedó en libertad, nosotros vamos a seguir impulsando la causa y aportando pruebas necesarias para que finalmente se llegue a juicio y se obtenga la condena del acusado", dijo el letrado.

A lo que Chávez, cuestionó: “la fiscalía y nosotros nos opusimos a la libertad, pero el juez entendió que correspondía. Vamos a seguir impulsando la causa y aportando la prueba necesaria para que llegue a juicio y se logre una condena”. En palabras de José Luis Núñez padre, se confirma que el culpable esperará la fecha del juicio en su domicilio.

En el diálogo que mantuvo con Los Andes, el abogado también remarcó la necesidad de una reforma legal diciendo que en esta semana "el Senado dio media sanción a un proyecto que impide otorgar beneficios a conductores que se den a la fuga, estén alcoholizados o conduzcan inhabilitados. Es necesaria esa modificación para que los jueces no tengan tanto margen de discrecionalidad".

A penas unos días atrás, el pedido de justicia caminó las calles de San Carlos La resolución judicial se conoció pocos días después de que familiares, amigos y vecinos marcharan en San Carlos para exigir justicia por José Luis Núñez. Con carteles, fotografías y un gran pasacalle con la leyenda “Justicia por el Gordo”, los manifestantes recorrieron las calles en silencio hasta la Comisaría 18.