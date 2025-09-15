El abogado de Gil Pereg habló en Aconcagua Radio sobre la serie del "hombre gato" en Netflix

Maximiliano Legrand, abogado defensor de Gil Pereg, fallecido el año pasado, confirmó que se está terminando de filmar un documental sobre el caso.

El caso de Gil Pereg, conocido como “el hombre gato” y protagonista de uno de los crímenes más impactantes de Mendoza en los últimos años, vuelve a ser noticia. En "En el medio de todo", de Aconcagua Radio, dialogaron con Maximiliano Legrand, abogado defensor del acusado y autor del libro "La defensa del gato", quien adelantó novedades sobre el futuro de esta historia en la pantalla.

Gil Pereg murió el 7 de julio de 2024 en el hospital El Sauce, donde cumplía condena tras haber sido declarado culpable del asesinato de su madre y de su tía. Sin embargo, la repercusión de su caso sigue generando interés dentro y fuera del país. Legrand confirmó que actualmente está en etapa de cierre un documental que podría desembarcar en Netflix.

En el libro, el abogado reconstruye desde adentro la estrategia de defensa y las particularidades de un juicio que mantuvo en vilo a la opinión pública.

La posibilidad de que el caso llegue a la plataforma internacional no solo pondría nuevamente en discusión los alcances mediáticos y sociales de este crimen, sino que también abre la puerta a un debate sobre cómo se narran las historias criminales en el terreno del entretenimiento.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.