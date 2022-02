Duro relato de la mamá del nene asesinado en Guaymallén: “¿Ahora qué hago yo sin mi bebé?”

El crimen de Thiago Nicolás Melchori conmociona a Mendoza. El menor de cinco años fue asesinado el sábado a la noche en el interior del barrio Pedro Molina, de Guaymallén. La fiscalía de Homicidios imputó a Mario Enrique Morales Flores (23) -conocido por su apodo “El Champol”- por el asesinato del pequeño.

Liliana Rivero, mamá de Thiago, brindó su desgarrador testimonio a Canal 7 y relató el fatídico episodio: “Mataron a mi bebé, tenía 5 años, me lo mató ese hijo de p..., “El Champol”. Pasó por acá y me lo mató. Estábamos afuera cenando y pasó con un bolsito. Se sintió un tiro y cuando siento que mi hijo gritó, salí corriendo y lo alcé porque pensé que se había quemado, no sé, lo alcé y se me llenó el cuerpo de sangre de mi bebé”.

Con respecto al posible móvil del asesinato, Rivero, señaló que “ponen que mi marido tiene un romance con la mujer del Champol y son todas mentiras. Quiero que se haga justicia por mi bebé. Mi bebé tenía 5 años y ahora lo tengo en un ataúd”.

“Estábamos todos cenando con mi familia, porque había venido mi cuñada y habíamos hecho un pollo al disco. El Champol pasó y saludó como siempre hacía cuando andaba por acá. Nunca tuvimos un problema con esa gente. Estaba tomado, empastillado, no sé, pero me arruinó la vida, me dejó sin nada, no tengo nada”, afirmó la mujer.

Por último, Liliana recordó con mucho dolor al pequeño: “Era la alegría de la casa porque era el más chiquitito. Ahora que hago yo sin mi bebé. Todas las mañanas se levantaba mi bebé y me pedía: “mamá quiero ir a la escuela”, quiero que se haga justicia y que se pudra en la cárcel”.

Por su parte, el fiscal Gustavo Pirrello imputó a “El Champol” Morales por homicidio agravado por uso de arma de fuego, delito que tiene como penas entre 10 y 33 años.

Thiago Melchori, el niño de 5 años asesinado. (Facebook)

“Sabemos que fue la persona que disparó. Distintos testimonios lo señalan. Creemos que tuvo intención de disparar, hubo dolo eventual. Disparar en un lugar poblado contra uno o un grupo supone que la representación de resultado muerte por el uso de arma de fuego está en la cabeza de autor”, explicó el funcionario judicial.

En relación al móvil del asesinato, el fiscal Pirrello sostuvo que “no está claro que hay una enemistad manifiesta”, entre el acusado y el padre del niño, tal como apuntan las primeras versiones policiales que sostienen que este hombre tendría algún tipo de relación con la pareja de “El Champol”.

Cronología del caso de Thiago Melchori

El sábado pasado, minutos después de las 23.30, el nene se encontraba con su papá en la puerta de su casa, cuando el acusado pasó y habría disparado haciendo blanco en el pecho del pequeño.

"Champol" Morales, el acusado de matar a un nene de 5 años en Guaymallén - Facebook

De inmediato, el acusado huyó, mientras que la pequeña víctima fue llevada por sus familiares al hospital Notti. Sin embargo, nada pudieron hacer los médicos para salvarle la vida.

Entonces, personal policial montó un operativo para dar “El Champol” que había sido denunciado como autor de disparo. Lo aprehendieron en Sarmiento y Servet, en momentos que se movilizaba a bordo de una camioneta Ford Eco Sport color roja.

El presunto asesino de 23 años arrastra un largo historial de delitos atribuidos a su persona, incluyendo tres homicidios.