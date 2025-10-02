Dueño de un supermercado chino amenazó con un arma a un cliente que intentó robar un dulce de leche y queso

Luego de un allanamiento realizado en la casa del propietario del establecimiento, afirmaron que se trataría de una réplica de pistola.

Dueño de un supermercado amenaza con un arma a su cliente. Hallanaron su casa para determinar el la veracidad del arma.

El pasado sábado por la tarde , en un supermercado chino ubicado en Ramallo, provincia de Buenos Aires, el dueño del comercio amenazó con un arma a un cliente que intentaba robar mercadería. Gracias a las cámaras de seguridad, el propietario observó al cliente tomando un frasco de dulce de leche y un pedazo de queso , los cuales estaba escondiendo dentro de los bolsillos de su campera.

El cliente al acercarse a la caja para pagar por los productos que tendría en el carrito, fue amenazado por el comerciante. Tras una discusión, el dueño tomó una pistola que estaba debajo del mostrador y la colocó frente al rostro del sujeto. Luego lo obligó a devolver ambos artículos que pretendía llevarse sin pagar.

Embed #Ramallo EL DUEÑO DE UN SUPERMERCADO CHINO VIO CÓMO UN CLIENTE LE HABÍA ROBADO MERCADERÍA. LO ESPERÓ, EN LA CAJA SACÓ UN ARMA DE FUEGO Y LE APUNTÓ PARA QUE LE DEVUELVA TODO



A través de las cámaras de seguridad, el propietario del local detectó al hombre escondiendo un frasco de… pic.twitter.com/p698jRpTbS — 24con (@24conurbano) October 2, 2025 Medios locales de Ramallo explicaron que la actitud agresiva del propietario se debia a sospechas previas hacia el individuo, quien no era la primera vez que intentaba robar en el establecimiento.

Hallanamiento en la vivienda del dueño del supermercado La difusión de las imágenes del incidente derivó en la actuación de oficio de la Ayudantía Fiscal de Ramallo. Con autorización del Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás, agentes policiales allanaron la vivienda del dueño de supermercado.

Durante la requisa, fueron secuestradas una caja plástica marca Bersa, una réplica de pistola calibre 9mm, además de cartuchos calibre 12/70 y una mira telescópica. Pese a que no se halló un arma de fuego real, la réplica será analizada para determinar si es la misma que se observa en los videos. Si bien estas réplicas no disparan proyectiles convencionales, el peigro de estas es que se convierten en elementos de alto riegos durante este tipo de incidentes ya que logran reproducir con exactitud la forma y el tamaño de un arma real.

El comerciante de 31 años, fue notificado por el delito de amenazas agravadas y quedó a disposición de la Justicia.