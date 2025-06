Dos salvajes crímenes, una misma casa: las tragedias que involucran al tatuador detenido por el asesinato en Maipú

Por este caso hay dos detenidos. El hombre de 48 años un conocido vecino y tatuador y dueño de la casa del crimen, de apellido Lorca, y su amigo de 29 años, de apellido Agostini.

Por el momento, la identidad del asesinado aún no es difundida ya que no cuerpo no tenía documentos “encima” y la identificación biométrica fue negativa. La Fiscal de Homicidios Claudia Ríos está al frente del caso.

Otro crimen: misma casa, 12 años atrás

En 2013, una anciana fue asesinada brutalmente a golpes durante un presunto robo en el mismo domicilio: Martínez 713. La víctima fatal era la abuela del tatuador hoy detenido por el asesinato de ayer.

Elvira Olinda Serrano tenías 87 años cuando fue atacada mientras dormía por supuestos ladrones. Eran cerca de las 4 de la mañana del viernes 2 de noviembre de 2013 cuando asaltantes la redujeron en su cama.

En la habitación contigua dormía el tatuador Lorca, por ese entonces de 36 años junto a su novia embarazada y de 25 años. Su denuncia asegura los ruidos los despertaron y salió hasta el pasillo de las habitaciones.

Allí se encontró con uno de los ladrones que habían ingresado por una claraboya en el techo. "Se pelearon y el arma se le escapó de las manos y voló por los aires como en las películas. El ladrón volvió a tenerla y ahí le pegó un culatazo en la cabeza", relató en ese entonces la hermana del tatuador.

Rosales y su novia fueron reducidos e inmovilizados, atándolos de pies y manos a un sillón.

"Mi hermano les decía que la trajeran (a su lado) pero los ladrones la tenían en la habitación. Para mí que la estaban acosando; la hostigaban para que dijera si había plata, pero plata no había", agregó hace 12 años la mujer.

La necropsia determinó que Elvira murió por los golpes. No hubo detenidos.

La anciana asesinada esa noche de 2013 era la propietaria de la vivienda y tutora del tatuador hoy detenido y de su hermano, quien lleva una vida dura en medio de adicciones y una vida “callejera”.

El tatuador y su hermano llevan años en disputa por la casa familiar, hoy marcada por dos homicidios.