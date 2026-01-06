6 de enero de 2026 - 09:15

Dos robos de motos en el Gran Mendoza: un asalto a mano armada y un detenido

Dos hechos delictivos ocurridos en las últimas horas en Maipú y Guaymallén tuvieron como blanco motocicletas: en uno de los casos, un sereno fue amenazado con un arma de fuego, mientras que en el otro la Policía logró detener a un joven y recuperar un rodado robado.

Un hombre murió tras ser linchado por vecinos en Guaymallén: lo sorprendieron en un intento de robo | Imagen ilustrativa / Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos hechos delictivos vinculados al robo de motos se registraron en las últimas horas en los departamentos de Maipú y Guaymallén, uno de los cuales terminó con un detenido y la recuperación de un rodado.

Leé además

La medida busca equilibrar ingresos y egresos corrientes y refuerza el control sobre el gasto en personal. La decisión regirá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

Un municipio del Gran Mendoza congeló la incorporación de personal para el 2026: qué hará el resto

Por Jorge Yori
La calle Patricias Mendocinas, con la Policía de un lado y los manifestantes detrás de un vallado. Foto: Ramiro Gómez.

Crecieron casi 40% las movilizaciones sociales en el Gran Mendoza durante el 2025

Por Jorge Yori

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 20.15 en calle Cruz Videla, antes de Maza, en la localidad de Lulunta, Maipú. Allí, un joven de 19 años que se encontraba trabajando como sereno fue abordado por dos sujetos que, tras consultar por trabajo, lo amenazaron exhibiendo un arma de fuego y le sustrajeron una motocicleta marca Bajaj, para luego darse a la fuga. En la causa intervino el fiscal Miranda, de la Oficina Fiscal Maipú.

Horas más tarde, cerca de las 5.35, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaba un patrullaje en calle Ecuador al 1200, en Guaymallén, cuando observó a un sujeto que intentó evadir la presencia policial a bordo de una motocicleta 110 cc. Tras su aprehensión, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro.

En simultáneo, ingresó un llamado al 911 en el que un hombre de 36 años denunció que dos individuos habían ingresado a su vivienda tras saltar el portón y sustrajeron una motocicleta Sumo 110 cc, una bicicleta rodado 16 y diversas herramientas. Posteriormente, se confirmó que la motocicleta recuperada coincidía con la denunciada.

El detenido, identificado como D.M.P. (22), posee antecedentes por encubrimiento y robo doblemente agravado en poblado y en banda. Intervino el fiscal Gullón, de la Oficina Fiscal Guaymallén, quien dispuso la intervención de Policía Científica, la restitución del rodado a su propietario y las actuaciones de rigor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Desactivaron cuatro fiestas clandestinas en Mendoza durante Año Nuevo (Prensa Gobierno de Mendoza)

Año Nuevo: desactivaron cuatro fiestas clandestinas en el Gran Mendoza

Por Redacción Policiales
La norma aclara el alcance territorial y temporal de las pautas de imagen.

El particular cambio que ordenó el Gobierno para los taxis del Gran Mendoza: de qué se trata

Por Redacción Política
festejos de ano nuevo: cuales son las 36 fiestas habilitadas en mendoza en medio de estrictos controles

Festejos de Año Nuevo: cuáles son las 36 fiestas habilitadas en Mendoza en medio de estrictos controles

Por Redacción Sociedad
operativo nocturno: liberaron a un nino en guaymallen que estaba atrapado en una estructura metalica

Operativo nocturno: liberaron a un niño en Guaymallén que estaba atrapado en una estructura metálica

Por Redacción Policiales