Dos robos de motos en el Gran Mendoza: un asalto a mano armada y un detenido

Dos hechos delictivos vinculados al robo de motos se registraron en las últimas horas en los departamentos de Maipú y Guaymallén, uno de los cuales terminó con un detenido y la recuperación de un rodado.

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 20.15 en calle Cruz Videla, antes de Maza, en la localidad de Lulunta, Maipú. Allí, un joven de 19 años que se encontraba trabajando como sereno fue abordado por dos sujetos que, tras consultar por trabajo, lo amenazaron exhibiendo un arma de fuego y le sustrajeron una motocicleta marca Bajaj, para luego darse a la fuga. En la causa intervino el fiscal Miranda, de la Oficina Fiscal Maipú.

Horas más tarde, cerca de las 5.35, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) realizaba un patrullaje en calle Ecuador al 1200, en Guaymallén, cuando observó a un sujeto que intentó evadir la presencia policial a bordo de una motocicleta 110 cc. Tras su aprehensión, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro.

En simultáneo, ingresó un llamado al 911 en el que un hombre de 36 años denunció que dos individuos habían ingresado a su vivienda tras saltar el portón y sustrajeron una motocicleta Sumo 110 cc, una bicicleta rodado 16 y diversas herramientas. Posteriormente, se confirmó que la motocicleta recuperada coincidía con la denunciada.