Dos conductores ebrios detenidos en el Gran Mendoza: uno chocó y el otro tenía una medida pendiente

Durante la madrugada de este miércoles, dos conductores fueron aprehendidos en distintos procedimientos realizados en el Gran Mendoza, luego de ser detectados con altos niveles de alcohol en sangre.
A las 2.20, personal policial junto a agentes de Tránsito de Las Heras detuvieron la marcha de una Peugeot Partner en la intersección de Los Pescadores y Clavel del Aire.
El conductor, identificado como O. C., fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,85 g/L, más de tres veces el límite permitido.
Además, se constató que el hombre tenía una medida pendiente de comparendo y citación, por lo que quedó a disposición de la Justicia.
Horas antes, a las 0.00, otro conductor fue aprehendido en Luján de Cuyo.
Se trata de J. V., quien manejaba una Ford F100 por calle Bolivia y, al llegar a Sarmiento, perdió el control del vehículo e impactó contra el cordón, quedando montado sobre éste.
Al realizarle el dosaje, personal de Tránsito municipal confirmó que presentaba 1,76 g/L de alcohol en sangre. El hombre no sufrió lesiones.