Dos conductores ebrios detenidos en el Gran Mendoza: uno chocó y el otro tenía una medida pendiente

Durante la madrugada de este miércoles, dos conductores fueron aprehendidos en distintos procedimientos realizados en el Gran Mendoza , luego de ser detectados con altos niveles de alcohol en sangre.

Cortes de luz en el Gran Mendoza, Valle de Uco y Sur: zonas afectadas y horarios

De madrugada, ladrones le robaron $150 mil a una mujer de 75 años: los detuvieron y recuperaron parte del dinero

A las 2.20 , personal policial junto a agentes de Tránsito de Las Heras detuvieron la marcha de una Peugeot Partner en la intersección de Los Pescadores y Clavel del Aire .

El conductor, identificado como O. C. , fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1,85 g/L , más de tres veces el límite permitido.

Además, se constató que el hombre tenía una medida pendiente de comparendo y citación , por lo que quedó a disposición de la Justicia.

Horas antes, a las 0.00 , otro conductor fue aprehendido en Luján de Cuyo .

Se trata de J. V., quien manejaba una Ford F100 por calle Bolivia y, al llegar a Sarmiento, perdió el control del vehículo e impactó contra el cordón, quedando montado sobre éste.

Al realizarle el dosaje, personal de Tránsito municipal confirmó que presentaba 1,76 g/L de alcohol en sangre. El hombre no sufrió lesiones.