Dos asaltos con arma blanca en Maipú y Godoy Cruz en pocas horas

Dos hechos de inseguridad se registraron en distintos puntos del Gran Mendoza, donde dos hombres fueron víctimas de asaltos cometidos bajo amenazas con arma blanca. En ambos casos, los delincuentes lograron escapar.

El primero de los episodios ocurrió el domingo a las 22:05, en la intersección de Ruta Provincial 50 y calle Serpa, en Maipú. Según informaron fuentes policiales, un joven identificado como L.J.D., de 28 años, fue abordado por dos sujetos mientras circulaba por la zona. Mediante amenazas con un arma blanca, los asaltantes le sustrajeron 70.000 pesos en efectivo y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Horas más tarde, alrededor de las 5 de la madrugada, se produjo otro asalto en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. La víctima fue un hombre de 35 años, identificado como R.A.O., quien se dirigía a comprar cigarrillos cuando fue interceptado por un individuo. Bajo amenazas con un arma blanca, el delincuente le robó una campera, un pantalón y una remera, escapando posteriormente del lugar.