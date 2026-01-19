19 de enero de 2026 - 08:41

Dos asaltos con arma blanca en Maipú y Godoy Cruz en pocas horas

Dos hechos de inseguridad se registraron en distintos puntos del Gran Mendoza, donde dos hombres fueron víctimas de asaltos cometidos bajo amenazas con arma blanca. En ambos casos, los delincuentes lograron escapar.

policía motorizada mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos hechos de inseguridad se registraron en distintos puntos del Gran Mendoza, donde dos hombres fueron víctimas de asaltos cometidos bajo amenazas con arma blanca. En ambos casos, los delincuentes lograron escapar.

Leé además

Daños parciales tras un incendio en una bodega de La Legua. (ilustrativa)

Incendio en la ex Bodega Bertona de Maipú: un galpón sufrió daños parciales

Por Redacción Policiales
Lass pericias se realizarán en el  Cuerpo Médico Forense. | Foto: Archivo Los Andes

Encontraron más huesos en la chacarita de Maipú y vecinos indicaron de quién podría ser el cadáver

Por Redacción Policiales

El primero de los episodios ocurrió el domingo a las 22:05, en la intersección de Ruta Provincial 50 y calle Serpa, en Maipú. Según informaron fuentes policiales, un joven identificado como L.J.D., de 28 años, fue abordado por dos sujetos mientras circulaba por la zona. Mediante amenazas con un arma blanca, los asaltantes le sustrajeron 70.000 pesos en efectivo y un teléfono celular, para luego darse a la fuga.

Horas más tarde, alrededor de las 5 de la madrugada, se produjo otro asalto en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. La víctima fue un hombre de 35 años, identificado como R.A.O., quien se dirigía a comprar cigarrillos cuando fue interceptado por un individuo. Bajo amenazas con un arma blanca, el delincuente le robó una campera, un pantalón y una remera, escapando posteriormente del lugar.

En ambos hechos interviene la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para dar con los responsables.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se despistó con su auto en el rulo de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

Se despistó con su auto en el "rulo" de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

Por Redacción Policiales
La denuncia activó un operativo de búsqueda que ayer por la tarde realizaron efectivos con perros de rastreo y miembros de Cuerpos Especiales.

Un perro llevó a su casa de Maipú un cráneo humano: gran operativo en la zona e intentan identificar los restos

Por Redacción Policiales
Accidente de camiones en la Variante Palmira: carga de duraznos repartida por la ruta 

Camión que era remolcado por otro volcó en la Variante Palmira

Por Redacción Policiales
Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron.

Un joven está grave tras chocar contra un árbol: el vehículo se incendió y vecinos lo rescataron

Por Redacción Policiales