Dolor en la escuela donde trabajaba la joven que murió en El Challao y preocupación por sus dos hijos

Tamara Dayana López era mamá de dos pequeños y trabajaba desde hacía pocos meses en la escuela Arístides Villanueva de Ciudad. Acceder a este empleo le daba la posibilidad de contar con su obra social, la cual utilizaba para costear los tratamientos médicos de sus hijos, ambos con problemas de salud.

Anoche, la joven madre y sus amigos Pablo Navarro Bermejo (26) y Andrea Soledad Morales (27) se habían detenido tras una relajada rutina de ejercicio por El Challao, pero todo terminó en tragedia. En ese momento, alrededor de las 23, fueron embestidos por un Mercedes Benz en la rotonda de calle Regalado Olguín y Champagnat. El auto lo conducía un empresario de 62 años. Tamara y Pablo, murieron en el acto. Andrea sobrevivió y se recupera en el hospital Central.

La trágica noticia comenzó a circular entre docentes y padres del colegio al que Tamara concurría todos los días. Desde allí, la recordaron como una persona trabajadora, y dispuesta a hacer doble turno para que a sus niños no les falte nada. “La institución y la comunidad están muy conmovida por su fallecimiento, era una joven llena de vida”, dijo consternada Elisa Moyano, vicedirectora de la escuela.

El lugar de la tragedia en la rotonda de El Challao (Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes)

Tras su deceso, se abre un nuevo interrogante: qué pasará con el tratamiento médico que reciben sus hijos, ya que al no estar Tamara y mientras dure el proceso judicial que determine la custodia, los menores no tendrán obra social y por lo tanto hay riesgo de que no puedan continuarlo.

En relación a esto último, Moyano afirmó: “Lo que solicita la hermana de Tamara (Gisel López) y lo que pedimos nosotros como institución es que por favor el Gobierno de la Provincia se haga cargo de la asistencia de esos chicos, a fin de que puedan continuar con el tratamiento. Ahora no tendrán más OSEP, y los pequeños no pueden discontinuar su terapia médica porque lo necesitan”.

El problema radica, según explicó Elisa, en que en este tipo de casos se aplica un “proceso automático, el cual al no cobrar más el sueldo, se da de baja la obra social”.

Por otro lado, Moyano contó que “la directora del colegio ha estado en contacto permanente con la familia de Tamara. Hicimos colectas y llevamos el dinero que pudimos recaudar a su mamá para que pueda pagar el sepelio”.

Al mismo tiempo, Elisa insistió. “Pedimos colaboración de la Municipalidad de Las Heras porque es una familia humilde y no hay dinero que alcance para costear su despedida”.

La institución en duelo

En la escuela Arístides Villanueva, hay gran dolor por su partida, ”ya estamos en duelo, con banderas a media asta. Los docentes de nuestro colegio estaban muy consternados y con mucha angustia. Toda la comunidad ayudó mucho y nos pudimos dar fuerzas entre todos”.

Desde la dirección afirmaron que no se dictarán clases durante el turno tarde al igual que ocurrió en la mañana. Si habrá presencia de directivos para explicar la situación a alumnos y padres que se acerquen al edificio escolar y desconozcan lo acontecido.

Cómo era Tamara

Elisa Moyano la describió como “una persona alegre, tímida y muy trabajadora, siempre dispuesta. Era muy joven con una carga y una responsabilidad enorme”.

Además, señaló que “estaba sola y recibía ayuda de su mamá llamada Rosa, quien también es integrante de la institución, asique estamos doblemente conmocionados y dolidos”.

Por último y con profundo pesar, la vicedirectora de la escuela reflexionó “Tamara tenía muchas ganas de vivir, por sus hijos y por ella misma. Era una persona con mucha vida”.