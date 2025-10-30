Discutió con su amigo, sacó un arma y lo mató: el asesino se encuentra prófugo

Este miércoles, en la Ciudad de Villa Tesei, una localidad argentina ubicada en el partido de Hurlingham, un hombre de 32 años fue asesinado tras discutir con un joven de 18. El momento del crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona, en el cruce de las calles Bradley e Inés de Pons.

La hermana de Lara Gutiérrez publicó un emotivo video junto a la joven asesinada: "Mi reinita, no caigo"

Las imágenes muestran a la víctima, identificada como Diego Eduardo Consencao (32), mientras circulaba en bicicleta junto a Sebastián Leandro Demichelis (18) y Ezequiel Isaías Morán (17). El video capta el momento en que Diego y Sebastian intercambian palabras. Acto seguido, el joven de 18 años saca un arma de fuego de su riñonera y dispara a la víctima.

Tras el disparo, Demichelis huyó en una bicicleta que le cedió el menor, Morán , quien se había quedado unos metros atrás, observando la escena.

Horror en Hurlingham: dos amigos discutieron en la calle y uno mató al otro a tiros https://t.co/9T90USLESt La víctima es un hombre de 32 años que venía hablando con los dos acusados. El que dispara tiene 18 y está prófugo , mientras que el tercero es un menor que fue detenido. pic.twitter.com/yeqrtkDFrS

Segundos después, vecinos se acercaron al lugar, movieron el rodado a un costado y alertaron a la policía. Consenso fue trasladado de urgencia a un hospital local, pero murió a causa de las graves heridas que sufrió.

La investigación quedó a cargo de la DDI de Morón y la UFI del Joven N°2 del mismo distrito, quienes determinaron que tanto la víctima como los agresores residían en el mismo barrio. Horas más tarde, la policía detuvo a Ezequiel Isaías Morán, acusado de ser cómplice en la escena del crimen.

Demichelis, continúa prófugo y según fuentes de medios locales, cuenta con antecedentes por robo calificado.

Vecinos de la zona relataron cómo presenciaron la situación y que observaron a Diego desangrarse en la calle . Una de ellas comentó: “La policía llegó bastante rápido. Pero la ambulancia tardó más de 20 minutos en venir”. Los residentes del barrio reclaman justicia para Diego.