Detuvieron a un penitenciario que intentó ingresar marihuana a la cárcel de San Rafael

El hallazgo se produjo durante un control interno y fue posible gracias al nuevo Sistema Único de Ingreso del Servicio Penitenciario.

Un agente del Servicio Penitenciario fue detectado y detenido este jueves por la mañana cuando intentaba ingresar droga al Complejo de Alojamiento Permanente de San Rafael. El procedimiento se llevo a cabo en el marco de los controles establecidos por el nuevo Sistema Único de Ingreso.

Todo ocurrió en el sector destinado a que el personal de Seguridad Interna deje sus pertenencias antes de ingresar a cumplir funciones. Allí, efectivos especializados advirtieron que en una mochila perteneciente al agente había tres envoltorios con una sustancia vegetal y dinero en efectivo.

Ante el hallazgo, se dio intervención al área de sustancias prohibidas del Servicio Penitenciario, que realizó las actuaciones correspondientes y confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 374,4 gramos.

En paralelo, se dio aviso a la Justicia, que ordenó la detención del penitenciario y solicitó información sobre los sectores por los que había transitado dentro del establecimiento, con el objetivo de establecer si hubo otras personas involucradas.

Cabe recordar que el Sistema Único de Ingreso del Servicio Penitenciario fue presentado el 1 de abril de 2025 por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, como parte de un plan integral de control orientado a reforzar la seguridad en los establecimientos carcelarios.