Detuvieron a un menor de 15 años tras un asalto a tres adolescentes en Maipú

Un menor de 15 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes tras un asalto ocurrido en Maipú , donde tres jóvenes de 17 años resultaron víctimas del robo de sus pertenencias.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de las calles Víctor Fayad y Fangio . Según informaron fuentes policiales, los adolescentes fueron sorprendidos por sujetos que, mediante amenazas, les sustrajeron teléfonos celulares y otros objetos personales.

Con las características aportadas por las víctimas, efectivos policiales realizaron un patrullaje preventivo por la zona y lograron visualizar a varios individuos con vestimentas similares. Al advertir la presencia policial, los sospechosos descartaron elementos y emprendieron la fuga, logrando la aprehensión de uno de ellos.

Se trató de un menor de 15 años que vestía una campera roja, a quien se le secuestraron dos teléfonos celulares sustraídos y un arma blanca tipo punta.

Intervino la Oficina Fiscal de Maipú,, quien dispuso el secuestro de los elementos y la correspondiente comunicación con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI).

Detuvieron a un joven armado durante un patrullaje preventivo en Guaymallén

Un joven de 25 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Guaymallén, luego de ser sorprendido portando un arma de fuego mientras intentaba darse a la fuga ante la presencia policial.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1:50 en inmediaciones de las calles Sarmiento y Virgen de las Nieves, cuando efectivos de la Comisaría 31 realizaban tareas de patrullaje preventivo y observaron a un hombre con un morral que intentó ocultarse al advertir la presencia del móvil policial.

Ante la actitud sospechosa, el sujeto emprendió la huida, siendo perseguido y finalmente interceptado en cercanías de calle San Ramón. Al realizarle la requisa, los uniformados encontraron en la cintura del detenido un revólver calibre 38 sin cachas, con un cartucho colocado.

El aprehendido fue identificado como A.A.P., de 25 años. En el hecho intervino la Oficina Fiscal de Guaymallén, quien dispuso el secuestro del arma, el traslado del joven a sede policial y la realización de las actuaciones de rigor.