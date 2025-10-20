Detuvieron a un concejal de LLA por amenazas agravadas contra su pareja: le habría disparado con un arma

Se trata de Ignacio Contreras, quien en septiembre fue electo concejal en la localidad bonaerense de San Vicente. La Policía halló un arma 9 mm y vainas servidas en el lugar del hecho.

Detuvieron a Ignacio Contreras, concejal electo de LLA, por amenazas agravadas contra su pareja.

Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido en la localidad de San Vicente, Buenos Aires. El hombre está acusado de realizar disparos durante una discusión con su pareja.

El acusado es Ignacio Contreras, quien en septiembre fue electo para ocupar el cargo de concejal desde diciembre de este año en la mencionada localidad bonaerense. Su detención ocurrió en la jornada del domingo.

Embed Ignacio Contreras, concejal libertario electo, le disparó dos veces a su pareja.



El nivel de violencia que exhiben los libertarios (especialmente sus referentes políticos) ya resulta inocultable. pic.twitter.com/MTw65uagCh — Gabriel Castro (@GabrielCastroOK) October 20, 2025 Según trascendió, personal de comando de patrullas de San Vicente acudió hasta el campo “Mi Viejo”, ubicado sobre camino Once Boca. El procedimiento se llevó a cabo porque se habrían escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego en el interior de la vivienda.

Por tal motivo, los agentes fueron hasta el domicilio y allí se entrevistaron con Agustina Jiménez, de 24 años. La joven manifestó haber mantenido una discusión con su pareja y que el mismo habría efectuado los disparos dentro de la propiedad.

Ignacio Contreras, en la boleta como candidato a concejal en San Vicente Ignacio Contreras, en la boleta como candidato y luego electo a concejal en San Vicente. Acto seguido, los efectivos inspeccionaron el lugar. El parte policial dicta que en el baño de la planta baja hallaron un arma de fuego calibre 9 mm, vainas servidas, como así también desorden general.