Detuvieron a un camionero mendocino que transportaba un vehículo con pedido de secuestro

El hecho ocurrió el viernes pasado en La Rioja. El hombre oriundo de Guaymallén llevaba “escondido” un auto con pedido de secuestro judicial.

Detuvieron a un camionero mendocino que transportaba un vehículo con pedido de captura

Durante un operativo de control de tránsito en la localidad de Chepes, en La Rioja, detuvieron a un camionero oriundo de Mendoza que transportaba un vehículo con pedido de secuestro.

El suceso ocurrió el viernes pasado cuando un Fiat Duna era transportado en un camión Fiat de color blanco, conducido por un hombre oriundo de Guaymallén, Mendoza. El mismo se dirigía desde Santiago del Estero con destino final hacia su provincia.

Al detenerse en un control policial en Chepes, el conductor presentó la documentación requerida, aunque evidenció signos de nerviosismo cuando fue interrogado sobre la titularidad del automóvil.