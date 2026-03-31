Detuvieron al padre del futbolista Enzo Pérez tras ser denunciado por presunto abuso

Carlos Pérez fue detenido ayer por la noche, luego de que la madre de la menor radicara una denuncia. Se trataría de un abuso sexual simple.

El padre del reconocido futbolista Enzo Pérez fue detenido ayer en Maipú, luego de que la madre de una niña de 12 años lo denunciara por un presunto abuso sexual simple cuya víctima habría sido la menor.

El presunto abuso habría tenido lugar en una vivienda de Maipú, el sábado pasado. Ayer por la tarde, la menor y su madre salieron a caminar y durante la caminata la nena le confesó a su mamá que habría sido abusada por Carlos Francisco Pérez Herrera, padre del actual volante de Argentinos Junior, exRiver Plate y exintegrante de la Selección Argentina, que se inició en el deporte en Deportivo Maipú.

Según el relato de la chica, el sábado por la noche estaban los tres en el comedor de la casa, ubicada en la calle Montecaseros de Maipú y cuando la mujer fue a buscar un cargador de teléfono, el hombre la habría agredido sexualmente.

Siempre según el relato de la nena, Pérez le habría querido dar un beso en la boca y luego le dijo cuando iban a poder estar juntos. Entonces la presunta víctima corrió la cara y se fue del comedor.

Según la denuncia, la madre nunca se enteró del asunto ya que estaba en la planta alta de la vivienda buscando el cargador.