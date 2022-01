Detuvieron al hijo de Antonio Ríos: lo acusan de abusar de una nena de 8 años

Detuvieron a Arnaldo Daniel Ríos, el hijo del reconocido músico y cantante de cumbia Antonio Ríos, acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años. El hecho habría sucedido en 2017.

Según Infobae, Daniel Ríos, efectivo de la Policía de la Ciudad, fue denunciado en 2020, cuando la víctima tenía 12 años, y hacía algunos meses que los padres de la nena reclamaban por su detención.

De acuerdo a la imputación, el hombre habría abusado sexualmente de la nena -sobrina de quien era su pareja hasta 2018- en varias oportunidades, dentro de la casa donde vivía en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

La vivienda está dividida en dos: en la planta baja residía la madre de la víctima con su hija y sus padres y, en el primer piso, Ríos junto a la tía de la nena.

En este contexto, por la denuncia realizada por la madre de la víctima a principios de 2020, el policía habría atacado sexualmente a la menor varias veces dentro de esa casa, a quien habría forzado a tocamientos y actividades sexuales mientras la amenazaba con un arma de fuego: “Si vos contás algo, yo mato a tu mamá”.

“Mi mamá la había mandado a buscar sal al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió”, reveló Lorena, madre de la víctima, en una entrevista con el canal Crónica. “Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, agregó.

El 12 de diciembre pasado, cuando la menor fue citada a declarar en Cámara Gesell, los familiares de la víctima se cruzaron en la fiscalía con el acusado, que también había sido citado en relación a la causa. En ese encuentro, la abuela y la madre de la víctima, junto a otros familiares y amigos que se habían acercado a apoyar a la nena, lo insultaron y lo filmaron con un teléfono celular. “Hijo de p..., ¿te pensás que porque sos cana te la vas a llevar de arriba?”, le gritaban.

Durante el sábado por la tarde, a pedido de la fiscal Claudia Sánchez de la UFI Nº 9 de Lomas de Zamora, efectivos de la Policía bonaerense aprehendieron a Ríos en una estación de servicio en el cruce de la calle Lisandro de la Torre y el ex Camino Negro.

Arnaldo Daniel Ríos -con domicilio en Banfield y perteneciente a la fuerza de seguridad porteña desde 2018- quedó detenido y acusado del delito de abuso sexual reiterado agravado por haber sido cometido contra una menor aprovechando la situación de convivencia preexistente y configurar un sometimiento gravemente ultrajante.